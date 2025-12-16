फाजिल्का से 800 किमी का सफर तय कर जयपुर पहुंची साइकिल रैली, फ्लैग इन सेरेमनी के साथ समापन
साइकिल रैली 09 दिसंबर 2025 को फाजिल्का से शुरू हुई थी. यह रैली दो राज्यों, छह जिलों और 15 गांवों से होकर जयपुर पहुंची.
Published : December 16, 2025 at 5:07 PM IST
जयपुर: विजय दिवस के उपलक्ष्य में पंजाब के फाजिल्का से रवाना हुई साइकिल रैली करीब 800 किलोमीटर का सफर तय कर मंगलवार को जयपुर पहुंची. यहां जयपुर आर्मी स्टेशन पर फ्लैग इन सेरेमनी के साथ इस साइकिल रैली का समापन हुआ. सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने खुद साइकिल चलाकर प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया.
केंद्रीय पत्र सूचना कार्यालय के रक्षा शाखा की ओर से जारी बयान के अनुसार दक्षिण पश्चिमी कमान की साइकिल रैली का समापन मंगलवार को जयपुर मिलिट्री स्टेशन में गरिमामय फ्लैग-इन समारोह के साथ हुआ. इस अवसर पर सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, सप्त शक्ति AWWA की क्षेत्रीय अध्यक्ष बरिंदरजीत कौर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे. उनके साथ विभिन्न फॉर्मेशन कमांडर एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी समारोह में भाग लिया.
पढ़ें: मेयो कॉलेज @150 : पूर्व छात्रों की जयपुर से अजमेर 150 किमी साइकिल यात्रा, डिप्टी सीएम दीया ने दिखाई हरी झंडी
फिटनेस, अनुशासन और देशभक्ति की प्रेरणा: बरिंदर जीत कौर ने साइकिल रैली को फ्लैग-इन कर औपचारिक रूप से इसका समापन किया. लेफ्टिनेंट जनरल मंजिंदर सिंह ने साइकिल रैली के अंतिम चरण में साइकिल चलाकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया. समारोह में आर्मी कमांडर ने साइकिल रैली टीम की निष्ठा, सहनशक्ति और समर्पण की प्रशंसा की. उन्होंने रैली के मार्ग में छात्रों, पूर्व सैनिकों और नागरिकों को फिटनेस, अनुशासन और देशभक्ति के प्रति प्रेरित करने के उनके प्रयासों को विशेष रूप से सराहा.
यह भी पढ़ें: बीकानेर की साइकिल रैली में पुलिस ने दिया फिट इंडिया का संदेश
9 दिसंबर को फाजिल्का से हुआ आगाज: यह साइकिल रैली 9 दिसंबर को फाजिल्का से शुरू हुई थी. इसने सात दिन में लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय की. इस दौरान यह साइकिल रैली दो राज्यों, छह जिलों और 15 गांवों से होकर गुजरी और आज जयपुर पहुंची. रैली का आयोजन विजय दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों के शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को नमन करने के उद्देश्य से, आर्मी डे परेड-2026 के कार्यक्रमों के तहत किया गया.
यह भी पढ़ें: वायु सेना ने तिरंगा मोटर साइकिल रैली के माध्यम से दिया राष्ट्रीय एकता और देश के वीरों के प्रति सम्मान का संदेश
रास्ते में युवाओं और लोगों से किया संवाद: इस दौरान टीम ने विभिन्न जनसंपर्क गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय युवाओं और समुदायों से संवाद स्थापित किया. इससे राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का संदेश सशक्त रूप से पहुंचाया गया. समारोह के दौरान रैली में भाग लेने वाले सैनिकों तथा इसके सफल आयोजन में योगदान देने वाले नागरिक सहयोगियों को सम्मानित भी किया गया. आर्मी कमांडर ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों और भारतीय सेना के बीच गहरे और अटूट संबंधों को रेखांकित करते हुए कहा कि यह रिश्ता आपसी विश्वास, सम्मान तथा साझा जिम्मेदारी की भावना पर आधारित है.