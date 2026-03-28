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भरतपुर में दुकान पर चोरों का धावा: 5 लाख नकदी और कागजात से भरी अलमारी ले उड़े

भरतपुर: शहर के मंडी क्षेत्र में चोरों ने बेखौफ अंदाज में बड़ी वारदात को अंजाम दिया. बदमाश एक दुकान का शटर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और नकदी व जरूरी दस्तावेजों से भरी पूरी अलमारी ही उठा ले गए. अलमारी में करीब 5 लाख रुपए नकद, चेक बुक, एटीएम कार्ड, बहीखाते और अन्य महत्वपूर्ण कागजात रखे थे. नकदी चोरी कर आरोपी अलमारी को नहर में फेंक गए. सुबह घटना का पता चलते ही इलाके में हड़कंप मच गया.

दुकान के कर्मचारी सुनील कुमार सहदेव ने बताया कि वारदात मंडी के पीछे दुकान में हुई, जो जघीना के सरपंच दलवीर की है. सुबह करीब 6:30 बजे जब पड़ोसी दुकानदार ने अपनी दुकान खोली तो उसे शटर का ताला टूटा मिला. उसने तुरंत सूचना दी. मौके पर पहुंचकर देखा कि दुकान से अलमारी गायब थी. इससे चोरी की पुष्टि हुई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई.

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कोतवाली थाने के एएसआई प्रह्लाद लाल ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी, एसएचओ और सीओ सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके. अलमारी को पास की नहर से बरामद किया. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि चोरों ने पहले दुकान के शटर का ताला तोड़ा और अंदर प्रवेश किया. उन्होंने भारी अलमारी को निशाना बनाया और उसे उठाकर अपने साथ ले गए. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वारदात में एक से अधिक बदमाश शामिल थे.