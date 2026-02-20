ETV Bharat / state

अलवर में मगरमच्छ पर क्रूरता: ग्रामीणों ने डंडों से पीटा, वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई के निर्देश

अलवर में रास्ता भटक कर आबादी क्षेत्र में पहुंचे मगरमच्छ को ग्रामीणों ने डंडों से पीटकर घायल कर दिया.

मगरमच्छ पर हमला
मगरमच्छ पर हमला (Photo Source- Viral video)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 20, 2026 at 8:18 PM IST

अलवर: जिले में एक बार फिर वन्यजीवों के प्रति क्रूरता का मामला सामने आया है. कुछ दिन पुराने एक वीडियो में भर्तृहरि तिराहा पुलिया के पास रास्ता भटक कर आबादी क्षेत्र में पहुंचे मगरमच्छ को ग्रामीणों द्वारा डंडों से पीटकर लहूलुहान करने की घटना कैद हुई है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद सरिस्का प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं. शुक्रवार को यह वीडियो जिले में चर्चा का मुख्य विषय बना रहा.

सरिस्का के मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि यह वीडियो पुराना है, लेकिन विभाग को संज्ञान में आने के बाद अधिकारियों को दोषी ग्रामीणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि वन्यजीवों के साथ किसी भी तरह की क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लोगों को ऐसे मामलों में तुरंत विभाग को सूचित करना चाहिए.

घटना के अनुसार, मगरमच्छ भर्तृहरि तिराहा पुलिया के पास भटक कर आबादी क्षेत्र में पहुंच गया था. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां जमा हो गए. वायरल वीडियो में कुछ लोग मगरमच्छ को घेरकर डंडों से प्रहार करते नजर आ रहे हैं, जबकि अन्य उसके मुंह को रस्सी से बांधने की कोशिश कर रहे हैं. इस दौरान मगरमच्छ घायल हो गया. वीडियो में रेस्क्यू के नाम पर क्रूरता साफ नजर आ रही है, जहां कुछ लोग फोटो और वीडियो बनाते तथा रील्स तैयार करते भी दिखे.

पहले भी रील्स के नाम पर क्रूरता के मामले: अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व, सिलीसेढ़ झील सहित कई जलस्रोतों में मगरमच्छों की अच्छी-खासी संख्या है. पहले भी यहां रील्स और सेल्फी के चक्कर में वन्यजीवों के साथ छेड़छाड़ के मामले सामने आ चुके हैं. हाल ही में सिलीसेढ़ झील के पास युवाओं द्वारा मगरमच्छों के बीच घुसकर सेल्फी लेने और थार गाड़ी व बाइक से स्टंट करने के वीडियो वायरल हुए थे. शुक्रवार को वायरल हुए इस नए वीडियो में भी कुछ लोग सोशल मीडिया कंटेंट बनाने में व्यस्त दिखे.

