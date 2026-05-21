गोंडा में नदी में युवक को खींच ले गया मगरमच्छ; सास के अंतिम संस्कार में पहुंचा था, पीपे के पुल के पास शव बरामद
अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अजीत कुमार रजत ने बताया कि मामला गोंडा जिले के सोनौली गांव के पास घाघरा नदी का है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 4:00 PM IST
गोंडा : यूपी के गोंडा जिले में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा सामने आया है. सोनौली गांव में अपनी सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे दामाद को मगरमच्छ घाघरा नदी में खींच ले गया. यह देख मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया.
सूचना पर पहुंचे स्थानीय गोताखोरों व एसडीआरएफ की मदद से युवक की तलाश की गई. युवक का शव घटना स्थल से कुछ दूरी पर पीपे पुल के पास बरामद कर लिया गया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अजीत कुमार रजत ने बताया कि मामला गोंडा जिले के सोनौली गांव के पास घाघरा नदी का है. जहां पर ग्रेटर नोएडा निवासी दीपक शर्मा (27) को मगरमच्छ नदी में खींच ले गया. दीपक अपनी सास उर्मिला देवी (50) के अंतिम संस्कार में शामिल होने ससुराल आया था.
अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी ने बताया कि नदी में युवक जैसे ही हाथ डालने के लिए झुका अचानक एक मगरमच्छ पानी से बाहर निकला और युवक का सिर अपने जबड़े में दबाकर तेजी से नदी के अंदर खींच ले गया. स्थानीय लोग व परिजन मौके पर चीख-पुकार मचाते रह गए.
स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे गोताखोर व एसडीआरएफ टीम युवक की तलाश में जुट गई. घंटों कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव नदी में सोनौली गांव में पीपे के पुल के पास बरामद हुआ है.
उन्होंने बताया कि मौके पर शव का पंचायतनामा भरकर, पोस्टमार्टम कराए जाने की कार्रवाई प्रचलित है. जांच कर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
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