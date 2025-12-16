कॉर्बेट पार्क में जंगल का राजा खुद शिकार होने से बाल-बाल बचा, ढिकाला में दिखा रोमांचक नजारा
पानी पीने गए बाघ पर मगरमच्छ ने अचानक हमला कर दिया था, अपनी चुस्ती-फुर्ती के कारण बाघ बच गया
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 16, 2025 at 8:40 AM IST
रामनगर: कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला क्षेत्र से एक रोमांचक और हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में जंगल का राजा कहे जाने वाला बाघ, खुद एक दूसरे शिकारी का शिकार बनते-बनते बचता हुआ दिखाई दे रहा है.
करीब 18 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रामगंगा नदी के किनारे मौजूद बाघ पर अचानक पानी के भीतर से एक मगरमच्छ हमला कर देता है. हमला इतना अचानक होता है कि पल भर के लिए बाघ असंतुलित हो जाता है. लेकिन अपनी फुर्ती और ताकत के दम पर वह खुद को संभाल लेता है और मगरमच्छ के जबड़ों से बच निकलता है.
यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन स्थित रामगंगा नदी का है. पिछले हफ्ते ये वीडियो बनाया गया है. रामगंगा नदी मगरमच्छों और घड़ियालों का प्राकृतिक आवास मानी जाती है. यहां अक्सर बाघ, हाथी और अन्य वन्यजीव पानी पीने या नदी पार करने के दौरान पहुंचते हैं. ऐसे में अलग-अलग प्रजातियों के बीच आमना-सामना होना कोई नई बात नहीं है.
इस पूरे मामले पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने कहा कि-
जंगल में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम चलता है. जो सबसे सक्षम होता है, वही जीवित रहता है. यह नियम एक ही प्रजाति के भीतर भी लागू होता है और अलग-अलग प्रजातियों के बीच भी. जंगल में अलग-अलग स्पीशीज के बीच इस तरह की इंटरेक्शन की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रहती हैं. यह वीडियो भी उसी प्राकृतिक प्रक्रिया का एक उदाहरण है.
-डॉ. साकेत बडोला, निदेशक, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व-
वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि यह वीडियो जंगल के वास्तविक और कड़े नियमों को दर्शाता है, जहां शिकारी भी हमेशा सुरक्षित नहीं होता. यही कारण है कि यह दुर्लभ और रोमांचक दृश्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसे कॉर्बेट के सबसे रोमांचक वन्यजीव पलों में से एक बता रहे हैं.
