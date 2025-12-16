ETV Bharat / state

कॉर्बेट पार्क में जंगल का राजा खुद शिकार होने से बाल-बाल बचा, ढिकाला में दिखा रोमांचक नजारा

रामनगर: कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला क्षेत्र से एक रोमांचक और हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में जंगल का राजा कहे जाने वाला बाघ, खुद एक दूसरे शिकारी का शिकार बनते-बनते बचता हुआ दिखाई दे रहा है.

करीब 18 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रामगंगा नदी के किनारे मौजूद बाघ पर अचानक पानी के भीतर से एक मगरमच्छ हमला कर देता है. हमला इतना अचानक होता है कि पल भर के लिए बाघ असंतुलित हो जाता है. लेकिन अपनी फुर्ती और ताकत के दम पर वह खुद को संभाल लेता है और मगरमच्छ के जबड़ों से बच निकलता है.

यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन स्थित रामगंगा नदी का है. पिछले हफ्ते ये वीडियो बनाया गया है. रामगंगा नदी मगरमच्छों और घड़ियालों का प्राकृतिक आवास मानी जाती है. यहां अक्सर बाघ, हाथी और अन्य वन्यजीव पानी पीने या नदी पार करने के दौरान पहुंचते हैं. ऐसे में अलग-अलग प्रजातियों के बीच आमना-सामना होना कोई नई बात नहीं है.