1 साल से फरार 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, ​हथियार जब्त

धौलपुर: दिहोली थाना पुलिस ने 25 हजार रुपए के इनामी बदमाश भूपेंद्र उर्फ भूप सिंह (24) को गिरफ्तार किया. पुलिस ने उससे अवैध हथियार देसी पौना बरामद किया. पुलिस कार्रवाई के दौरान बदमाश पुलिया से गिरकर घायल हो गया, जिसका इलाज कराया जा रहा है.

वृत्ताधिकारी (CO) राजेश शर्मा ने बताया कि वांछित अपराधियों एवं बदमाशों की धरपकड़ के लिए आईजी भरतपुर रेंज कैलाश चंद बिश्नोई एवं पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. थाना पुलिस को रविवार को सूचना मिली कि 25 हजार का इनामी बदमाश भूपेंद्र और भूप सिंह पुत्र भीकम सिंह उर्फ भीखा निवासी वार्ड नंबर 22, राजाखेड़ा थाना इलाके में वारदात के इरादे से घूम रहा है. स्पेशल पुलिस टीम मौके पर गई तो बदमाश भागने लगा. इस दौरान पुलिया से गिरने पर बदमाश भूप सिंह घायल हो गया. पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया.