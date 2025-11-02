ETV Bharat / state

1 साल से फरार 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, ​हथियार जब्त

मुखबिर की सूचना पर पहुंची धौलपुर पुलिस को देखकर बदमाश भागा और पुलिया से गिरकर घायल हो गया.

Wanted criminal in police custody
पुलिस के शिकंजे में इनामी बदमाश (ETV Bharat Dholpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 2, 2025 at 3:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

धौलपुर: दिहोली थाना पुलिस ने 25 हजार रुपए के इनामी बदमाश भूपेंद्र उर्फ भूप सिंह (24) को गिरफ्तार किया. पुलिस ने उससे अवैध हथियार देसी पौना बरामद किया. पुलिस कार्रवाई के दौरान बदमाश पुलिया से गिरकर घायल हो गया, जिसका इलाज कराया जा रहा है.

वृत्ताधिकारी (CO) राजेश शर्मा ने बताया कि वांछित अपराधियों एवं बदमाशों की धरपकड़ के लिए आईजी भरतपुर रेंज कैलाश चंद बिश्नोई एवं पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. थाना पुलिस को रविवार को सूचना मिली कि 25 हजार का इनामी बदमाश भूपेंद्र और भूप सिंह पुत्र भीकम सिंह उर्फ भीखा निवासी वार्ड नंबर 22, राजाखेड़ा थाना इलाके में वारदात के इरादे से घूम रहा है. स्पेशल पुलिस टीम मौके पर गई तो बदमाश भागने लगा. इस दौरान पुलिया से गिरने पर बदमाश भूप सिंह घायल हो गया. पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया.

पढ़ें: 40 हजार का इनामी बदमाश 'तहसीलदार' गिरफ्तार, देशी तमंचे समेत जिंदा कारतूस बरामद

सीओ शर्मा ने बताया कि पुलिस ने भूपेंद्र से 315 बोर का देसी पौना बरामद किया. आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधीक्षक ने 25 हजार रुपए इनाम घोषित किया था. बीते एक साल से आरोपी फरार था. आरोपी के खिलाफ पुलिस पर फायरिंग करने के साथ पांच प्रकरण दर्ज हैं. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. जांच में बड़ी वारदातें खुल सकती हैं.

TAGGED:

ABSCONDING FOR A YEAR
5 CASES AGAINST MISCREANT
पुलिया से गिरकर घायल
FIRED AT THE POLICE
ACTION OF DHOLPUR POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

थार की सिंधी मुस्लिम महिलाएं पहनती है 'पोपा', जो बताता है वैवाहिक स्थिति...जानिए

मुंडावर में फ्री में शराब मांगी... नहीं देने पर ठेके में लगा दी आग

'NDA उम्मीदवारों के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं', नवादा की रैली में बोले PM मोदी

तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला : पीजी मेडिकल मैनेजमेंट कोटे में 85 फीसदी स्थानीय आरक्षण को मंजूरी दी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.