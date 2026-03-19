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अमेठी में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार, सगे भाई ने पुलिस से की थी शिकायत

आरोपी के खिलाफ थाना मोहनगंज में पहले से ही चार केस दर्ज हैं. विदेश भागने की फिराक में था.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Amethi Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 5:14 PM IST

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अमेठी : ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत अमेठी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट बनाकर लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक शातिर को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर पहले से कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी. ने बताया, ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत मोहनगंज पुलिस ने धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 352, 351(3) में वांछित अभियुक्त इजहार उर्फ मुंशीर पुत्र वारिश अली निवासी रस्तामऊ थाना मोहनगंज को गिरफ्तार किया है.

आरोपी इजहार के भाई खुर्शीद ने थाना मोहनगंज में बुधवार को लिखित सूचना दी थी. खुर्शीद ने बताया कि इजहार उर्फ मुंशीर के खिलाफ थाना मोहनगंज में पहले से कई अभियोग पंजीकृत हैं. इजहार लोगों को विदेश भेजने के नाम पर धन उगाही करता है.

खुर्शीद ने बताया, इजहार ने कुटरचित ढंग से अपना आधार कार्ड बनवाया था. आधार कार्ड में पता ग्राम सराय मनौली तहसील बीकापुर जनपद अयोध्या बताया था. कूटरचित आधार कार्ड से ही बदले पते पर पासपोर्ट भी बनवाया, अब वह विदेश जाना चाहता है.

इजहार ने पांच अलग-अलग व्यक्तियों से कुल 3,90,000 रुपये लिए हैं. सुनील व राजू के नाम के कूटरचित ज्वाइनिंग लेटर अल हमीदी पेट्रोलियम कंपनी दुबई के नाम पर नौकरी दिलवाने के लिए बनावाए हैं. सुनील और राजू घर आकर रुपये मांगते हैं तो इजहार गाली-गलौज करता है. कई बार जान से मारने की धमकी भी दी. थाना मोहनगंज में चार अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं.

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