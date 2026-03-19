ETV Bharat / state

अमेठी में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार, सगे भाई ने पुलिस से की थी शिकायत

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; Amethi Police )