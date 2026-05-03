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हादसा: पायलट के कार्यक्रम में जा रहे पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी घायल, क्रेन ने कार को मारी टक्कर

चौधरी कार साइड में खड़ी कर बाथरूम के लिए रुके, तभी पीछे से आई क्रेन ने कार को टक्कर मार दी.

Former MLA's Car Damaged in Bhadesar Police Station Area
भदेसर थाना क्षेत्र में क्षतिग्रस्त पूर्व विधायक की कार (Photo Source: Sanjay , son of former MLA Prakash Chaudhary.)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 3, 2026 at 1:44 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिले के भदेसर थाना क्षेत्र में होड़ा चौराहा से भदेसर के बीच बड़ीसादड़ी के पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी की कार को क्रेन ने टक्कर मार दी. हादसे में चौधरी के घुटने में चोट आई. चौधरी रविवार को भीलवाड़ा के आसींद में सचिन पायलट के कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे. पूर्व विधायक ने भदेसर थाने में रिपोर्ट दी. पुलिस ने जांच शुरू की.

भदेसर थानाधिकारी विनोद मेनारिया ने बताया कि सुबह करीब 10.30 पर भदेसर और होड़ा चौराहा के बीच हादसे की सूचना मिली. पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी ने थाने में रिपोर्ट दी. इसमें बताया कि चौधरी सुबह करीब 9 बजे बड़ीसादड़ी से आसींद रवाना हुए. आसींद से पहले गुलाबपुरा में ही पायलट से मिलने का कार्यक्रम था. कार में उनके साथ पुत्र राजा एवं एक-दो लोग और भी थे. भदेसर से आगे कार को साइड में खड़ी कर बाथरूम के लिए रुके, तभी पीछे से आई क्रेन ने कार को टक्कर मार दी. अचानक हुए हादसे से मौके पर हड़कंप मच गया. सूचना पर भदेसर पुलिस तत्काल पहुंची और जानकारी ली. घुटने में चोट लगने पर चौधरी को भदेसर चिकित्सालय ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कराया गया. इलाज के बाद आसींद रवाना हो गए. घटना को लेकर भदेसर थाने में रिपोर्ट दी गई. कार और क्रेन को पुलिस थाने ले गई.

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पहले भी हादसे में टूटी थी पसलियां: लोकसभा चुनाव से पहले भी जयपुर में हादसा हुआ था. इसमें पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी की सात-आठ पसलियां टूट गई थीं. इस घटना के बाद चौधरी ने पुलिस से निष्पक्ष अनुसंधान की मांग की है और कहा है कि जांच की जाए कि इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं.

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FORMER MLA INJURED IN ROAD ACCIDENT
CAR ACCIDENT IN CHITTORGARH
A CRANE COLLIDED WITH THE CAR
FORMER MLA SUSTAINS KNEE INJURY
EX MLA PRAKASH CHAUDHARY INJURED

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