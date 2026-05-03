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हादसा: पायलट के कार्यक्रम में जा रहे पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी घायल, क्रेन ने कार को मारी टक्कर

चित्तौड़गढ़: जिले के भदेसर थाना क्षेत्र में होड़ा चौराहा से भदेसर के बीच बड़ीसादड़ी के पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी की कार को क्रेन ने टक्कर मार दी. हादसे में चौधरी के घुटने में चोट आई. चौधरी रविवार को भीलवाड़ा के आसींद में सचिन पायलट के कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे. पूर्व विधायक ने भदेसर थाने में रिपोर्ट दी. पुलिस ने जांच शुरू की.

भदेसर थानाधिकारी विनोद मेनारिया ने बताया कि सुबह करीब 10.30 पर भदेसर और होड़ा चौराहा के बीच हादसे की सूचना मिली. पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी ने थाने में रिपोर्ट दी. इसमें बताया कि चौधरी सुबह करीब 9 बजे बड़ीसादड़ी से आसींद रवाना हुए. आसींद से पहले गुलाबपुरा में ही पायलट से मिलने का कार्यक्रम था. कार में उनके साथ पुत्र राजा एवं एक-दो लोग और भी थे. भदेसर से आगे कार को साइड में खड़ी कर बाथरूम के लिए रुके, तभी पीछे से आई क्रेन ने कार को टक्कर मार दी. अचानक हुए हादसे से मौके पर हड़कंप मच गया. सूचना पर भदेसर पुलिस तत्काल पहुंची और जानकारी ली. घुटने में चोट लगने पर चौधरी को भदेसर चिकित्सालय ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कराया गया. इलाज के बाद आसींद रवाना हो गए. घटना को लेकर भदेसर थाने में रिपोर्ट दी गई. कार और क्रेन को पुलिस थाने ले गई.

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