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इस शक्तिपीठ में 1000 गौवंश के लिए बनेगी गौशाला, श्रद्धालुओं से की गई ये अपील

गौवंश के लिए बालासुंदरी मंदिर में बनेगी गौशाला ( ETV Bharat )

सिरमौर : सड़कों और बाजारों में भटकते बेसहारा गोवंश को जल्द ही सुरक्षित आश्रय मिलने जा रहा है. हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में स्थित माता बाला सुंदरी मंदिर न्यास ने त्रिलोकपुर में एक बड़ी गौशाला स्थापित करने का निर्णय लिया है, जहां भविष्य में करीब 1000 गायों को रखने की व्यवस्था की जाएगी. इसके लिए हिमुडा की लगभग 86 बीघा भूमि चिन्हित की गई है और भूमि समतलीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है. मंदिर न्यास इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से विकसित करेगा. पहले चरण में यहां करीब 200 से 250 गायों को रखा जाएगा. शेड, चारे और पानी की व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे गोवंश के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था हो सके. मंदिर न्यास के अधिकारियों का कहना है कि मां बाला सुंदरी की नगरी में शुरू होने वाली यह पहल गोसेवा की परंपरा को नई मजबूती देगी. मंदिर परिसर से जुड़ी इस सेवा से श्रद्धालुओं को भी गोसेवा के कार्य में भागीदारी का अवसर मिलेगा. गौवंश को मिलेगा सुरक्षित आश्रय दरअसल जिला मुख्यालय नाहन से करीब तीन किलोमीटर दूर एक अन्य माता बाला सुंदरी गौसदन मौजूद है, लेकिन उसकी क्षमता सीमित है. ऐसे में नाहन विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से सड़कों और बाजारों में घूमते बेसहारा गौवंश की समस्या बनी हुई है. अक्सर इससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, जबकि आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में स्थानीय स्तर पर एक बड़ी और व्यवस्थित गौशाला की जरूरत महसूस की जा रही थी. प्रस्तावित गौशाला बनने के बाद ऐसे गौवंश को सुरक्षित स्थान मिल सकेगा और क्षेत्र में इस समस्या के समाधान की दिशा में भी राहत मिलने की उम्मीद है. श्रद्धालुओं से भी सहयोग की अपील