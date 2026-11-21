भीलवाड़ा में गाय को बैंड-बाजे के साथ दी अंतिम विदाई, वैदिक रीति से हुआ अंतिम संस्कार
गट्टानी परिवार गाय 'गौरी' को छोटी उम्र में ही ले लाए थे. पिछले साल उसका जन्मदिन मनाया था. परिवार ने 'केक' भी काटा था.
Published : November 21, 2026 at 6:01 PM IST
भीलवाड़ा: जिस दौर में खून के रिश्ते भी तार-तार हो रहे हैं और बुजुर्ग माता-पिता बेटों के होते हुए भी वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं, उसी दौर में भीलवाड़ा में एक परिवार ने अपनी पालतू गाय 'गौरी' को बेटी और मां का दर्जा देकर विदा किया. बीमार गौरी की सेवा से लेकर बैंड-बाजे के साथ उसकी शवयात्रा और वैदिक रीति से अंतिम संस्कार तक, हर कदम पर स्नेह और श्रद्धा झलकी. भीलवाड़ा की गलियों में ऐसा ही दृश्य देखा गया, जिसे देखकर हर किसी का दिल श्रद्धा से भर गया.
यह गाय विजय सिंह पथिक नगर में रहने वाले अधिवक्ता अशोक गट्टानी के आंगन की लाडली थी. वह दस साल की थी. गट्टानी व परिवार उसे छोटी उम्र में घर लाए थे. परिवार ने पिछले साल उसका जन्मदिन मनाया था. इस मौके पर परिवार ने 'केक' भी काटा था. 'गौरी' पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी. 16 नवंबर को उसने जब अंतिम सांस ली, तो पूरा परिवार ऐसे उदास हो गया, जैसे घर का कोई सदस्य बिछुड़ गया हो. गोपालक गट्टानी परिवार ने आंसुओं को श्रद्धा में बदल दिया.
उन्होंने गौरी को पशु नहीं, मां मानाः मेवाड़ी परंपरा के अनुसार गौरी का 'डोल' (अंतिम यात्रा-शव यात्रा) निकाला गया. डोल में फूल-मालाओं से सजे वाहन पर नई चुनरी ओढ़ाई गई. डोल के आगे-आगे बैंड-बाजे, पीछे-पीछे भजन-कीर्तन हो रहे थे. बस्ती की हर गली में 'गौ माता की जय' के जयकारे गूंजते रहे. हर घर के दरवाजे पर लोग खड़े थे. महिलाओं ने अपनी ओर से चुनरी ओढ़ाकर गौरी को अंतिम प्रणाम किया. बच्चों की आंखों में भी एक अनजाना सा दुख था, बड़ों की आंखों में श्रद्धा थी.
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नगर में भ्रमण के बाद कोठारी नदी के तट पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 'गौरी' का अंतिम संस्कार किया गया. शाम को जब शोक सभा हुई, तो वहां कोई औपचारिकता नहीं थी. वहां सिर्फ एक परिवार का अपनी 'गौरी बेटी' के लिए प्रेम था, और एक नगर का अपनी 'गौ माता' के लिए सम्मान था.