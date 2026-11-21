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भीलवाड़ा में गाय को बैंड-बाजे के साथ दी अंतिम विदाई, वैदिक रीति से हुआ अंतिम संस्कार

गाय की डोल निकाली गई ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: जिस दौर में खून के रिश्ते भी तार-तार हो रहे हैं और बुजुर्ग माता-पिता बेटों के होते हुए भी वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं, उसी दौर में भीलवाड़ा में एक परिवार ने अपनी पालतू गाय 'गौरी' को बेटी और मां का दर्जा देकर विदा किया. बीमार गौरी की सेवा से लेकर बैंड-बाजे के साथ उसकी शवयात्रा और वैदिक रीति से अंतिम संस्कार तक, हर कदम पर स्नेह और श्रद्धा झलकी. भीलवाड़ा की गलियों में ऐसा ही दृश्य देखा गया, जिसे देखकर हर किसी का दिल श्रद्धा से भर गया.