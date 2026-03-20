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Special: विज्ञान के लिए चुनौती बनी राजसमंद की गाय, बिना प्रसव के 6 साल से लगातार दे रही है दूध, जानिए मामला

राजसमंद: कुदरत भी अजब-गजब है. कुछ घटनाएं पहली नजर में विश्वास से परे लगती है, जहां वैज्ञानिक सोच भी ठिठक जाती है. जिले में एक गाय कौतूहल का विषय बनी हुई है. यह गाय बिना प्रसव 6 साल से लगातार दूध दे रही है. इसका न प्रसव हुआ और न सामान्य जैविक प्रक्रिया के कोई संकेत हैं. फिर भी थनों में दूध आना किसी रहस्य से कम नहीं. जिसने सुना, वही चौंक गया. जिसने देखा, वह हैरान रह गया. ग्रामीण इसे अनोखी शक्ति का संकेत मान रहे हैं तो पशुपालक अपनी समझ से परे की घटना बता रहे हैं. आसपास चर्चा का बाजार गर्म है. कोई इसे चमत्कार तो कोई प्रकृति का खेल बता रहा. कुछ वैज्ञानिक कारण तलाश रहे हैं. सर्वाधिक उत्सुकता इस पर है कि क्या सचमुच ऐसा संभव है या ऐसी परत छिपी है, जिसका खुलासा बाकी है. यही रहस्य, यही कौतूहल और यही चकित करने वाला दावा, अब हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है. ऐसा दुर्लभ मामला राजसमंद जिले के साकरोदा पंचायत के तारोट गांव में सामने आया है.

तारोट के पशुपालक नाथूसिंह राजपूत का दावा है, वह गिर नस्ल की गाय नाथद्वारा से खरीदकर लाए थे. 8 बार बछड़ी-बछड़े को जन्म दिया. उसके बाद 6 साल से न गाय का गर्भ ठहरा और न बछड़े को जन्म दिया. फिर भी गाय 6 साल से लगातार दूध दे रही है. उसकी उम्र 16 वर्ष से अधिक की बताई जा रही है. उसके मुंह में दांत नहीं रहे. हरा रिजका व पशु आहार उसे नियमित खिला रहे हैं. 6 साल पहले जन्म बछडे़ को जन्म दिया, तब 7-7 लीटर दूध दोनों समय देती थी. एक साल बाद 6-6 लीटर दूध हो गया. उसके बाद प्रतिवर्ष दूध घटता रहा. गाय की उम्र ज्यादा हो गई. इसके चलते पिछले 3 माह से अब एक समय सुबह 1 लीटर दूध गाय दे रही है.

राजसमंद में दुर्लभ गाय... (ETV Bharat Rajsamand)

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हार्मोनल गड़बड़ी या फिर...: पशुपालक नाथूसिंह ने बताया कि इस बीच, दो बार गर्भधारण के प्रयास किए, मगर विफल रहे. इस अनोखे दावे ने न सिर्फ ग्रामीणों को हैरत में डाल दिया, बल्कि पशुपालकों और पशुचिकित्सकों के बीच भी चर्चा छेड़ दी. गांव में लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे, जबकि विशेषज्ञ इसे हार्मोनल गड़बड़ी जैसी दुर्लभ स्थिति से जोड़कर देख रहे हैं.