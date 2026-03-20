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Special: विज्ञान के लिए चुनौती बनी राजसमंद की गाय, बिना प्रसव के 6 साल से लगातार दे रही है दूध, जानिए मामला

गिर नस्ल की इस गाय को लेकर पशु चिकित्सक बोले-हार्मोंस गड़बड़ी से ऐसा संभव है. कुछ इसे चमत्कार के रूप में देखते हैं.

People visiting Tarot village in Rajsamand to see the cow
राजसमंद के तारोट गांव में गाय को देखने आ रहे लोग (ETV Bharat Rajsamand)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 20, 2026 at 4:01 PM IST

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राजसमंद: कुदरत भी अजब-गजब है. कुछ घटनाएं पहली नजर में विश्वास से परे लगती है, जहां वैज्ञानिक सोच भी ठिठक जाती है. जिले में एक गाय कौतूहल का विषय बनी हुई है. यह गाय बिना प्रसव 6 साल से लगातार दूध दे रही है. इसका न प्रसव हुआ और न सामान्य जैविक प्रक्रिया के कोई संकेत हैं. फिर भी थनों में दूध आना किसी रहस्य से कम नहीं. जिसने सुना, वही चौंक गया. जिसने देखा, वह हैरान रह गया. ग्रामीण इसे अनोखी शक्ति का संकेत मान रहे हैं तो पशुपालक अपनी समझ से परे की घटना बता रहे हैं. आसपास चर्चा का बाजार गर्म है. कोई इसे चमत्कार तो कोई प्रकृति का खेल बता रहा. कुछ वैज्ञानिक कारण तलाश रहे हैं. सर्वाधिक उत्सुकता इस पर है कि क्या सचमुच ऐसा संभव है या ऐसी परत छिपी है, जिसका खुलासा बाकी है. यही रहस्य, यही कौतूहल और यही चकित करने वाला दावा, अब हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है. ऐसा दुर्लभ मामला राजसमंद जिले के साकरोदा पंचायत के तारोट गांव में सामने आया है.

तारोट के पशुपालक नाथूसिंह राजपूत का दावा है, वह गिर नस्ल की गाय नाथद्वारा से खरीदकर लाए थे. 8 बार बछड़ी-बछड़े को जन्म दिया. उसके बाद 6 साल से न गाय का गर्भ ठहरा और न बछड़े को जन्म दिया. फिर भी गाय 6 साल से लगातार दूध दे रही है. उसकी उम्र 16 वर्ष से अधिक की बताई जा रही है. उसके मुंह में दांत नहीं रहे. हरा रिजका व पशु आहार उसे नियमित खिला रहे हैं. 6 साल पहले जन्म बछडे़ को जन्म दिया, तब 7-7 लीटर दूध दोनों समय देती थी. एक साल बाद 6-6 लीटर दूध हो गया. उसके बाद प्रतिवर्ष दूध घटता रहा. गाय की उम्र ज्यादा हो गई. इसके चलते पिछले 3 माह से अब एक समय सुबह 1 लीटर दूध गाय दे रही है.

राजसमंद में दुर्लभ गाय... (ETV Bharat Rajsamand)

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हार्मोनल गड़बड़ी या फिर...: पशुपालक नाथूसिंह ने बताया कि इस बीच, दो बार गर्भधारण के प्रयास किए, मगर विफल रहे. इस अनोखे दावे ने न सिर्फ ग्रामीणों को हैरत में डाल दिया, बल्कि पशुपालकों और पशुचिकित्सकों के बीच भी चर्चा छेड़ दी. गांव में लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे, जबकि विशेषज्ञ इसे हार्मोनल गड़बड़ी जैसी दुर्लभ स्थिति से जोड़कर देख रहे हैं.

ग्रामीणों का कौतूहल, देखने आ रहे लोग: तारोट गांव में इस गाय को देखने लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है. ग्रामीणों का कहना है, उन्होंने पशुपालन के लंबे अनुभव में ऐसा मामला कभी नहीं देखा. आम तौर पर गाय में दूध प्रसव के बाद ही आता है, लेकिन यहां मामला उल्टा नजर आ रहा है. यही कारण है कि यह गाय अब गांव ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी चर्चा का केंद्र बन गई है. कोई इसे ईश्वर की कृपा बता रहा है, कोई प्रकृति का अनोखा खेल कह रहा है, तो कोई इसे विज्ञान के लिए चुनौती मान रहा है.

People visiting Tarot village in Rajsamand to see the cow
जानें गाय के बारे में. (ETV Bharat gfx)

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पशु चिकित्सक बोले- दुलर्भ परिस्थिति में संभव है ऐसा: बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सालय राजसमंद के डॉ. सतीश शर्मा ने बताया कि सामान्य जैविक प्रक्रिया में गायों में दूध बनने का संबंध गर्भधारण और प्रसव के बाद शुरू होने वाली दुग्धस्राव प्रक्रिया से होता है. आमतौर पर गाय बिना बियाए लंबे समय तक दूध नहीं देती और कोई गाय बिना बिहाए दूध देती है तो कोई चमत्कार नहीं है, ऐसा हार्मोंस असंतुलन की वजह से संभव है, लेकिन ऐसे दुर्लभ केस ही होते हैं. शरीर में प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन दुग्ध उत्पादन से जुड़े हैं. इनमें असामान्य बदलाव हो जाए तो कभी बिना बछड़ा दिए भी थनों का विकास और दूध स्राव जैसी स्थिति बन सकती है.

हार्मोंस असंतुलन की वजह से संभव: पशु विशेषज्ञ डॉ. सतीश कहते हैं कि इसे स्पॉन्टेनियस लैक्टेशन या हार्मोनल डिसऑर्डर जैसी दुर्लभ अवस्था मान सकते हैं. हालांकि वे साफ कहते हैं कि बिना जांच किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं होगा. गाय की पुरानी प्रजनन हिस्ट्री, स्वास्थ्य स्थिति, हार्मोन स्तर, चारा, दवा से जुड़े पहलुओं की जांच के बाद ही सही स्थिति स्पष्ट हो सकती है.

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