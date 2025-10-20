ETV Bharat / state

हिंगोनिया गौशाला : 11 हजार वर्ग फीट की अत्याधुनिक काऊ केयर यूनिट, 30 हजार वर्ग फीट में बनाया जा रहा चिकित्सा भवन

जयपुर स्थित हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र पर लगभग 18 हजार गौवंश के संरक्षण और देखभाल का दायित्व है. केंद्र में प्रतिदिन सैकड़ों घायल, बीमार और दुर्घटनाग्रस्त गौवंश नगर निगम और पशुप्रेमियों की ओर से लाए जाते हैं. इनकी समय पर देखभाल और उपचार सुनिश्चित करने के लिए केंद्र अब अपनी चिकित्सा सेवाओं को नई दिशा दे रहा है.

जयपुर: राजधानी जयपुर के हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र पर गौवंश को एक अनूठी सौगात मिली है. गौ पुनर्वास केंद्र में 11 हजार वर्ग फीट में विस्तृत अत्याधुनिक काऊ केयर यूनिट की शुरुआत की गई है. यह यूनिट घायल, बीमार और दुर्घटनाग्रस्त गौवंश के लिए जीवनोपयोगी साबित होगी. यहां 30 हजार वर्ग फीट क्षेत्रफल में एक अत्याधुनिक चिकित्सा भवन भी बनाया जा रहा है, जिसमें ऑपरेशन थियेटर, रिकवरी जोन और हाई-टेक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था होगी.

11 हजार वर्ग फीट क्षेत्र में शुरू की गई अत्याधुनिक काऊ केयर यूनिट में तत्काल प्राथमिक चिकित्सा, ड्रिप, इंजेक्शन, पट्टी, औषधि वितरण और आपात उपचार की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी घायल या बीमार गाय को मौके पर ही त्वरित इलाज मिल सके. यह पहल न केवल हिंगोनिया की चिकित्सा क्षमता को सशक्त बनाएगी, बल्कि गौसेवा के क्षेत्र में इसे देश का आदर्श मॉडल भी बनाएगी.

हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र के प्रबंधक प्रेम आनन्द ने बताया कि नई काऊ केयर यूनिट में आधुनिक तकनीक से गौमाता का उपचार और सेवा की जाएगी. एक समय में यहां 90 से ज्यादा गौवंश की केयर की जा सकेगी. नई इकाई में कार्यरत पशु चिकित्सकों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में गौवंश को तुरंत राहत मिल सके.

पशु चिकित्सा भवन भी बनेगा: उन्होंने बताया कि इसके साथ ही केंद्र में 30 हजार वर्ग फीट क्षेत्रफल में एक अत्याधुनिक चिकित्सा भवन का निर्माण भी चल रहा है, जिसमें हाई-टेक उपकरणों के साथ ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था होगी. इस चिकित्सा भवन के तैयार होने के बाद एक समय में 300 गौवंश को इलाज दिया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि प्रयास है कि हिंगोनिया देश का आदर्श गौसेवा मॉडल बने, ताकि अन्य राज्य भी इस दिशा में प्रेरणा ले सकें. हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र में प्रतिदिन सैकड़ों घायल और असहाय गौवंश लाए जाते हैं. अब नई काऊ केयर यूनिट के शुरू होने से उपचार प्रक्रिया तेज और व्यवस्थित होगी. दीपावली के अवसर पर हिंगोनिया की यह पहल संदेश देती है कि त्योहार केवल रोशनी और सजावट का नहीं, बल्कि जीवों के कल्याण का भी अवसर है.