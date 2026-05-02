अजमेर दरगाह में शिव मंदिर दावा मामला: 12 अर्जियों पर हुई सुनवाई, 6 मई को पक्षकारों पर आ सकता है फैसला
दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे पर कोर्ट में सुनवाई हुई. पक्षकार बनने की 12 अर्जियों पर 6 मई को फैसला होने की संभावना.
Published : May 2, 2026 at 5:14 PM IST
अजमेर: अजमेर दरगाह शरीफ में शिव मंदिर होने के दावे वाले संवेदनशील प्रकरण में शनिवार को जिला कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई. पक्षकार बनने के लिए दायर किए गए 1/10 प्रार्थना पत्रों पर विस्तार से बहस के बाद कोर्ट ने अगली तारीख 6 मई रखी है. माना जा रहा है कि 6 मई को कोर्ट इन 12 अर्जियों पर अंतिम निर्णय लेगा कि किन याचिकाकर्ताओं को मामले में पक्षकार बनाया जाए और किन्हें नहीं.
परिवादी विष्णु गुप्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील संदीप कुमार ने कोर्ट में मजबूत दलीलें पेश कीं. उन्होंने सभी 12 अर्जियों का पुरजोर विरोध किया और कहा कि अर्जी लगाने वाले अधिकांश लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज की जानकारी तो है, लेकिन इस प्रकरण से उनका कोई सीधा वास्तविक संबंध नहीं है. विशेष रूप से महाराणा प्रताप सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह परमार द्वारा दायर अर्जी सहित अन्य अर्जियों पर भी आपत्ति जताई गई. वकील संदीप कुमार ने ऐतिहासिक दस्तावेजों और प्रिवी काउंसिल के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सत्ता परिवर्तन के बाद दरगाह दीवान या सज्जादा नशीन के अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं. मुगल सत्ता के बाद अंग्रेजों के आने पर भी यही हुआ था.
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तथ्यों पर दिया जोर: वकील ने कहा कि जो पक्षकार तथ्य प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, वे केवल न्यायालय का समय बर्बाद करेंगे और मामले को अनावश्यक रूप से लंबित करेंगे. उन्होंने दावा किया कि ख्वाजा गरीब नवाज के भारत आने से लगभग 400 वर्ष पहले तक का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है. अकबरनामा के उस विवरण पर भी सवाल उठाया गया जिसमें 9 दिनों में 960 किलोमीटर यात्रा और 10 हजार हाथियों के साथ 10 लाख किलो चारे की व्यवस्था का जिक्र है. वकील ने कहा कि ऐसी अतिरंजित बातों पर कोर्ट विश्वास नहीं कर सकता.
महाराणा प्रताप सेना पर टिप्पणी: वकील संदीप कुमार ने महाराणा प्रताप सेना की अर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी भावनाओं का सम्मान है, लेकिन उनके पास ठोस तथ्य नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि महाराणा प्रताप सेना की ओर से जारी शिवलिंग की फोटो मोहनजोदड़ो सभ्यता से संबंधित मिट्टी का शिवलिंग है, जिससे भ्रम फैलाने की कोशिश की गई. परिवादी पक्ष ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी तरह का भ्रम नहीं फैला रहे हैं. परिवादी विष्णु गुप्ता की मुख्य मांग है कि भारतीय पुरातत्व विभाग (ASI) द्वारा अजमेर दरगाह में वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाए. सर्वे के बाद ही सच्चाई सामने आएगी, जिससे दोनों समुदायों के बीच सद्भावना बढ़ेगी.
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दरगाह पक्ष का जवाब: अंजुमन कमेटी के पूर्व सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने कोर्ट में कहा कि खादिम दरगाह से शुरुआत से जुड़े रहे हैं. दरगाह कमेटी केवल 1867 में सरकारी रूप से बनी है, जबकि दरगाह खुद सूफिज्म का प्रमुख केंद्र और भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी इस्लामिक धार्मिक जगह है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के संबंधित फैसलों का हवाला दिया और आग्रह किया कि सबसे पहले खादिमों को पक्षकार बनाया जाए. चिश्ती ने देश के वर्तमान माहौल पर चिंता जताते हुए कहा कि "हर तरफ इनको महादेव के मंदिर ही नजर आ रहे हैं". उन्होंने बाबरी मस्जिद, लिंचिंग की घटनाओं और प्रधानमंत्री द्वारा चादर चढ़ाए जाने का भी जिक्र किया.
महाराणा प्रताप सेना का स्टैंड: महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह परमार के वकील एपी सिंह ने कहा कि आक्रांताओं और मुगलों ने हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिद व दरगाह बनाईं. अजमेर दरगाह के मामले में भी यही हुआ. उन्होंने 2022 में राष्ट्रपति को दी गई याचिका का हवाला देते हुए कहा कि पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं.
ASI सर्वे की मांग: परिवादी विष्णु गुप्ता ने कहा कि पक्ष कार बनने के लिए कोर्ट में पूर्व में 1/10 में लगाई गई अर्जियां पर सुनवाई हुई. 7/11 की दरगाह कमेटी की ओर से पूर्व में लगाई गई अर्जी पर भी सुनवाई होनी है. इसके बाद ही कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ेगी. हमें उम्मीद है की दरगाह में भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से सर्वे होगा और सच दुनिया के सामने आएगा कि परिवादी पक्ष की ओर से किया गया दावा सही है.
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