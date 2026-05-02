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अजमेर दरगाह में शिव मंदिर दावा मामला: 12 अर्जियों पर हुई सुनवाई, 6 मई को पक्षकारों पर आ सकता है फैसला

अजमेर: अजमेर दरगाह शरीफ में शिव मंदिर होने के दावे वाले संवेदनशील प्रकरण में शनिवार को जिला कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई. पक्षकार बनने के लिए दायर किए गए 1/10 प्रार्थना पत्रों पर विस्तार से बहस के बाद कोर्ट ने अगली तारीख 6 मई रखी है. माना जा रहा है कि 6 मई को कोर्ट इन 12 अर्जियों पर अंतिम निर्णय लेगा कि किन याचिकाकर्ताओं को मामले में पक्षकार बनाया जाए और किन्हें नहीं.

परिवादी विष्णु गुप्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील संदीप कुमार ने कोर्ट में मजबूत दलीलें पेश कीं. उन्होंने सभी 12 अर्जियों का पुरजोर विरोध किया और कहा कि अर्जी लगाने वाले अधिकांश लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज की जानकारी तो है, लेकिन इस प्रकरण से उनका कोई सीधा वास्तविक संबंध नहीं है. विशेष रूप से महाराणा प्रताप सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह परमार द्वारा दायर अर्जी सहित अन्य अर्जियों पर भी आपत्ति जताई गई. वकील संदीप कुमार ने ऐतिहासिक दस्तावेजों और प्रिवी काउंसिल के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सत्ता परिवर्तन के बाद दरगाह दीवान या सज्जादा नशीन के अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं. मुगल सत्ता के बाद अंग्रेजों के आने पर भी यही हुआ था.

सुनिए क्या बोले वकील (ETV Bharat Ajmer)

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तथ्यों पर दिया जोर: वकील ने कहा कि जो पक्षकार तथ्य प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, वे केवल न्यायालय का समय बर्बाद करेंगे और मामले को अनावश्यक रूप से लंबित करेंगे. उन्होंने दावा किया कि ख्वाजा गरीब नवाज के भारत आने से लगभग 400 वर्ष पहले तक का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है. अकबरनामा के उस विवरण पर भी सवाल उठाया गया जिसमें 9 दिनों में 960 किलोमीटर यात्रा और 10 हजार हाथियों के साथ 10 लाख किलो चारे की व्यवस्था का जिक्र है. वकील ने कहा कि ऐसी अतिरंजित बातों पर कोर्ट विश्वास नहीं कर सकता.

महाराणा प्रताप सेना पर टिप्पणी: वकील संदीप कुमार ने महाराणा प्रताप सेना की अर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी भावनाओं का सम्मान है, लेकिन उनके पास ठोस तथ्य नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि महाराणा प्रताप सेना की ओर से जारी शिवलिंग की फोटो मोहनजोदड़ो सभ्यता से संबंधित मिट्टी का शिवलिंग है, जिससे भ्रम फैलाने की कोशिश की गई. परिवादी पक्ष ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी तरह का भ्रम नहीं फैला रहे हैं. परिवादी विष्णु गुप्ता की मुख्य मांग है कि भारतीय पुरातत्व विभाग (ASI) द्वारा अजमेर दरगाह में वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाए. सर्वे के बाद ही सच्चाई सामने आएगी, जिससे दोनों समुदायों के बीच सद्भावना बढ़ेगी.