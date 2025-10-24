ETV Bharat / state

अल्मोड़ा में दर्दनाक हादसा, वाहन की टक्कर से खाई में गिरी स्कूटी, महिला की मौत, पति घायल

अल्मोड़ा: नगर से सटे फलसीम क्षेत्र में गुरुवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने हर किसी को दहला दिया. उदयशंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी के पास एक अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे खड़े स्कूटी सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी समेत दंपति गहरी खाई में जा गिरे. हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया.

अल्मोड़ा में दर्दनाक हादसा: पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान रफीका बेगम (30) पत्नी बापी मंडल उर्फ अब्दुल मलिक मंडल (45), मूल रूप से बंगाल के कमर कुंडू थाना सिंगूर कोलकाता निवासी के रूप में हुई है. ये लोग वर्तमान में अल्मोड़ा के गोपालधारा में रहते हैं. दंपति गरुड़ से आए अपने रिश्तेदार कबीरउद्दीन, उनकी पत्नी कुलसुम बेगम और दो बच्चों के साथ कसार देवी अल्मोड़ा घूम कर वापस लौट रहे थे.

स्कूटी को वाहन ने मारी टक्कर, खाई में गिरी (Photo courtesy: SDRF)

अज्ञात वाहन की टक्कर से गहरी खाई में गिरी स्कूटी: सभी लोग अलग-अलग दोपहिया वाहनों से फलसीम के पास पहुंचे थे कि उदयशंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी के पास वे रुके और वहां सड़क किनारे खड़े हो अल्मोड़ा की फोटो खींच रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार से पीछे को आ रहे एक अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे खड़ी स्कूटी को टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही वापी मंडल और उनकी पत्नी रफीका बेगम स्कूटी समेत खाई में जा गिरे.