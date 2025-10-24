ETV Bharat / state

अल्मोड़ा में दर्दनाक हादसा, वाहन की टक्कर से खाई में गिरी स्कूटी, महिला की मौत, पति घायल

अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी खाई में जा गिरी, अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया

Almora Road Accident
हादसे के बाद क्षतिग्रस्त वाहन (Photo courtesy: SDRF)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 24, 2025 at 7:50 AM IST

|

Updated : October 24, 2025 at 8:35 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अल्मोड़ा: नगर से सटे फलसीम क्षेत्र में गुरुवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने हर किसी को दहला दिया. उदयशंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी के पास एक अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे खड़े स्कूटी सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी समेत दंपति गहरी खाई में जा गिरे. हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया.

अल्मोड़ा में दर्दनाक हादसा: पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान रफीका बेगम (30) पत्नी बापी मंडल उर्फ अब्दुल मलिक मंडल (45), मूल रूप से बंगाल के कमर कुंडू थाना सिंगूर कोलकाता निवासी के रूप में हुई है. ये लोग वर्तमान में अल्मोड़ा के गोपालधारा में रहते हैं. दंपति गरुड़ से आए अपने रिश्तेदार कबीरउद्दीन, उनकी पत्नी कुलसुम बेगम और दो बच्चों के साथ कसार देवी अल्मोड़ा घूम कर वापस लौट रहे थे.

Almora Road Accident
स्कूटी को वाहन ने मारी टक्कर, खाई में गिरी (Photo courtesy: SDRF)

अज्ञात वाहन की टक्कर से गहरी खाई में गिरी स्कूटी: सभी लोग अलग-अलग दोपहिया वाहनों से फलसीम के पास पहुंचे थे कि उदयशंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी के पास वे रुके और वहां सड़क किनारे खड़े हो अल्मोड़ा की फोटो खींच रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार से पीछे को आ रहे एक अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे खड़ी स्कूटी को टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही वापी मंडल और उनकी पत्नी रफीका बेगम स्कूटी समेत खाई में जा गिरे.

हादसे में महिला की मौत, पति घायल: इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. सूचना पाकर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया. वापी मंडल खाई में एक चीड़ के पेड़ पर अटके मिले, जबकि उनकी पत्नी और स्कूटी लगभग 30 मीटर नीचे सड़क पर जा गिरी थी. अंधेरा हो जाने के कारण रफीका बेगम का बहुत देर तक कुछ भी पता नहीं लगा. एसडीआरएफ की टीम ने खाई में उतर कर देखा लेकिन वहां वह नहीं मिली. फिर नीचे सड़क की ओर से उसकी खोज की गई तो वह सड़क किनारे झाड़ियों में बेसुध पड़ी मिली. पुलिस ने उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Almora Road Accident
रेस्क्यू करते एसडीआरएफ के जवान (Photo courtesy: SDRF)

पुलिस कर रही दुर्घटना की जांच: मौके पर पहुंचे प्रभारी थानाध्यक्ष योगेश उपाध्याय ने कहा कि-

एक दंपति सड़क किनारे खड़े थे किसी वाहन के द्वारा टक्कर से उनके नीचे खाई में गिरना बताया जा रहा है. पति को तो रेस्क्यू कर सकुशल निकालकर बेस अस्पताल भेजा गया है. जहां उसका उपचार किया जा रहा है. महिला बुरी तरह घायल हो गई थी. उसे जिला अस्पताल भेजा गया. जहां उनको डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिया है. इस दुर्घटना के बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है. मामले की जांच की जा रही है. अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है.
-योगेश उपाध्याय, प्रभारी थानाध्यक्ष-

डॉक्टर ने ये कहा: वहीं जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ राहुल जैन ने बताया कि-

महिला को अस्पताल में लाया गया था. वह मृत अवस्था में थी. उसके सिर पर गंभीर चोटें लगी थी. मामले की सूचना पुलिस को देकर महिला के शव को मोर्चरी में रखवाया दिया गया है.
-डॉ राहुल जैन, चिकित्सक, जिला अस्पताल-

डेंजर प्वाइंट पर पहले भी हो चुका है हादसा: स्थानीय लोगों ने बताया कि यह स्थान पहले से ही 'डेंजर प्वाइंट' के रूप में जाना जाता है. यहां पर कई हादसे हो चुके हैं. बावजूद इसके प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं. हादसे के बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश और दहशत का माहौल बना हुआ है. लोग इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें: भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी कार, पति-पत्नी और बेटे की मौत, कार भी जलकर हुई खाक

Last Updated : October 24, 2025 at 8:35 AM IST

TAGGED:

KASAR DEVI ACCIDENT
COUPLE RIDING SCOOTY FALLS IN DITCH
ALMORA ACCIDENT
अल्मोड़ा हादसा
ALMORA ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.