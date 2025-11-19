ETV Bharat / state

चौमूं थाने में गूंजी शहनाइयां, SHO ने किया कन्यादान, जानें अजब प्रेम की गजब कहानी

जयपुर: चौमूं पुलिस थाने में मंगलवार शाम ऐसा अनोखा नजारा देखने को मिला, जिसने लोगों को चौंकाने के साथ पुलिस की मानवीय भूमिका का एहसास कराया. थाना परिसर में अचानक शहनाइयां गूंजने लगी और लोग हैरान रह गए कि आखिर थाने में शादी कैसे हो रही है?. इंस्टाग्राम पर पनपी एक प्रेम कहानी ने परिवारों के बीच तनाव, विवाद और ड्रामे के बाद अंततः चौमूं थाने में ही विवाह का रूप ले लिया. यह अनोखी शादी चौमूं क्षेत्र ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बनी है. लोग पुलिस की सकारात्मक भूमिका और SHO प्रदीप शर्मा की संवेदनशीलता की तारीफ कर रहे हैं.

दिल्ली से चौमूं प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका,हंगामा: SHO प्रदीप शर्मा ने बताया कि मामला तब शुरू हुआ जब दिल्ली निवासी युवती सीधे अपने प्रेमी के घर चौमूं पहुंच गई. युवती ने प्रेमी से शादी की जिद पकड़ ली. वहीं प्रेमी और उसके परिवार पर अचानक आए इस दबाव से माहौल तनावपूर्ण हो गया. घटना की खबर मिलते ही दोनों परिवारों को समझाने के लिए चौमूं पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. युवती ने थाने में स्पष्ट कहा कि यदि शादी नहीं हुई तो आत्महत्या कर लेगी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत दोनों पक्षों को चौमूं थाने बुलाया गया.