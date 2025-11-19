चौमूं थाने में गूंजी शहनाइयां, SHO ने किया कन्यादान, जानें अजब प्रेम की गजब कहानी
इंस्टाग्राम पर शुरू हुई प्रेम कहानी चौमूं थाने में परिणय सूत्र तक पहुंची.
Published : November 19, 2025 at 10:07 AM IST|
Updated : November 19, 2025 at 10:23 AM IST
जयपुर: चौमूं पुलिस थाने में मंगलवार शाम ऐसा अनोखा नजारा देखने को मिला, जिसने लोगों को चौंकाने के साथ पुलिस की मानवीय भूमिका का एहसास कराया. थाना परिसर में अचानक शहनाइयां गूंजने लगी और लोग हैरान रह गए कि आखिर थाने में शादी कैसे हो रही है?. इंस्टाग्राम पर पनपी एक प्रेम कहानी ने परिवारों के बीच तनाव, विवाद और ड्रामे के बाद अंततः चौमूं थाने में ही विवाह का रूप ले लिया. यह अनोखी शादी चौमूं क्षेत्र ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बनी है. लोग पुलिस की सकारात्मक भूमिका और SHO प्रदीप शर्मा की संवेदनशीलता की तारीफ कर रहे हैं.
दिल्ली से चौमूं प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका,हंगामा: SHO प्रदीप शर्मा ने बताया कि मामला तब शुरू हुआ जब दिल्ली निवासी युवती सीधे अपने प्रेमी के घर चौमूं पहुंच गई. युवती ने प्रेमी से शादी की जिद पकड़ ली. वहीं प्रेमी और उसके परिवार पर अचानक आए इस दबाव से माहौल तनावपूर्ण हो गया. घटना की खबर मिलते ही दोनों परिवारों को समझाने के लिए चौमूं पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. युवती ने थाने में स्पष्ट कहा कि यदि शादी नहीं हुई तो आत्महत्या कर लेगी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत दोनों पक्षों को चौमूं थाने बुलाया गया.
थाने के मंदिर में सात फेरे: थानाधिकारी प्रदीप शर्मा ने बेहद संवेदनशील और शांतिपूर्ण तरीके से दोनों परिवारों से संवाद किया. घंटों की समझाइश के बाद परिवारों की सहमति बन गई. दोनों के परिवार विवाह को तैयार हुए.
दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद : थानाधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि दोनों परिवारों के सहमत होने पर आनन-फानन में निर्णय लिया कि शादी तुरंत यहीं थाना परिसर में कराई जाएगी. चौमूं थाने के मंदिर में पूर्ण विधि-विधान के साथ दूल्हा-दुल्हन ने सात फेरे लिए. पुलिस स्टाफ की उपस्थिति में विवाह संस्कार पूरे हुए और माहौल उत्साह और खुशी से भर गया. पूरे आयोजन की सबसे खास बात रही कि SHO प्रदीप शर्मा ने खुद कन्यादान कर दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद दिया. पुलिस अधिकारी के इस मानवीय कार्य की इलाके में खूब सराहना की जा रही है.