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जैसलमेर नगर परिषद चुनाव 2026: डेढ़ साल पहले मिली भारतीय नागरिकता...पाक विस्थापित दंपती ने दिया पहली बार वोट

दंपती ने निभाया लोकतंत्र का धर्म. कहा-आज गर्व महसूस हो रहा है कि हम भारत के नागरिक हैं.

Displaced couple from Pakistan votes in India for the first time.
पाक विस्थापित दंपती ने भारत में दिया पहली बार वोट (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2026 at 9:29 PM IST

3 Min Read
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जैसलमेर: पाकिस्तान से विस्थापित दंपती ने भारतीय नागरिकता मिलने के बाद बुधवार को पहली बार यहां मतदान किया. नगरीय निकाय चुनाव-2026 के पहले राउंड में बुधवार को जैसलमेर नगर परिषद के मतदान केंद्र 10 पर खींया राम भील अपनी पत्नी लंगा के साथ वोट देने पहुंचे एवं लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता निभाई. इनको करीब डेढ़ वर्ष पहले भारतीय नागरिकता मिली थी.

पाकिस्तान से विस्थापित होकर यहां आए खीया राम भील ने मतदान की खुशी जताई. खीया राम भील ने बताया कि भारत की नागरिकता मिलने के बाद आज पहली बार मुझे और मेरी पत्नी को लोकतंत्र के उत्सव में भागीदार बनने का अवसर मिला है. हम वोट देकर बेहद खुश हैं. भारत का नागरिक होने के नाते खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. यहां मताधिकार का प्रयोग करना मेरे और मेरे परिवार के लिए जीवनभर यादगार और अविस्मरणीय अवसर रहेगा.

Long queue of women in Jaisalmer
जैसलमेर में महिलाओं की लंबी कतार (ETV Bharat Jaisalmer)

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हर बाधा छोटी: जैसलमेर परिषद के 44 वार्डों में बुधवार को लोकतंत्र के प्रति नागरिकों की प्रतिबद्धता नजर आई. मतदान केंद्रों पर बुजुर्गों से लेकर दिव्यांगों, महिलाओं और युवाओं तक में खासा उत्साह दिखा. कोई व्हीलचेयर से मतदान केंद्र पहुंचा तो कोई परिजनों के कंधे का सहारा लेकर आया. नवमतदाताओं ने पहली बार वोट डालकर खुशी जताई.

ऐसे दिखा माहौल

  • जैसलमेर में मतदान केंद्र 2 पर 85 वर्षीया कस्तूरी अपनी पोती लवली के साथ व्हीलचेयर पर मतदान करने पहुंचीं.
  • मतदान केंद्र 45 पर 87 वर्षीय घनश्याम की नजर कमजोर होने के कारण पोते के सहयोग से वोट देने आए.
  • 85 वर्षीय पदम सिंह अपने पुत्र झबर सिंह के कंधे का सहारा लेकर मतदान केंद्र पहुंचे.
  • मतदान केंद्र 32 पर 90 वर्षीया राम कंवर व्हीलचेयर पर बैठकर परिवार के सहयोग से मतदान करने आईं.
  • वार्ड 31 में 85 वर्षीय रमनलाल भूतड़ा ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया.
  • मतदान केंद्र संख्या 28 पर 65 वर्षीय दिव्यांग अब्दुल कादिर परिजनों के सहारे मतदान केंद्र आए.
  • मतदान केंद्र 45 पर दोनों पैर से कमजोर 72 वर्षीया पुष्पा पंवार पोती जिज्ञासा के सहयोग से व्हीलचेयर पर आईं.
  • मतदान केंद्र 27 पर तारादेवी पोते रमेश के कंधे के सहारे मतदान केंद्र पहुंचीं.

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Elderly people arrived to cast their votes with the help of family members
परिजनों के सहारे वोट करने पहुंचे बुजुर्ग (ETV Bharat Jaisalmer)

पहला वोट देने की खुशी: पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के चेहरे पर अलग ही खुशी दिखी. मतदान केंद्र 45 पर 19 वर्षीया कुमारी नीतू, केंद्र 8 पर 18 वर्षीया कुमारी ईशिका भूतड़ा ने पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया. मतदान केंद्र 27 पर 18 वर्षीया कुमारी शायना खान तथा मतदान केंद्र 18 पर 19 वर्षीया कुमारी अंजली प्रजापत ने भी पहली बार वोट दिया.

मातृशक्ति में उत्साह: मतदान केंद्रों पर महिलाओं की संख्या अच्छी खासी थी. महिलाओं की कतारें अधिक लंबी नजर आईं. अनेक महिलाएं पारंपरिक एवं आकर्षक परिधानों में मतदान केंद्र पहुंचीं और उत्साह के साथ मताधिकार का प्रयोग किया.

व्हीलचेयर सुविधा से राहत: जिला निर्वाचन विभाग ने मतदान केंद्रों पर दिव्यांगों एवं बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की थी. इससे ऐसे मतदाताओं को केंद्र तक पहुंचने में काफी सुविधा हुई. सुविधा का लाभ लेने वाले मतदाताओं एवं परिजनों ने निर्वाचन विभाग की व्यवस्थाओं के प्रति आभार जताया.

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