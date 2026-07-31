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लोहरदगा में ट्रक ने स्कूटी सवार दंपती को कुचला, मौके पर दोनों की मौत, ट्रक चालक फरार

लोहरदगा के बरवाटोली में शुक्रवार को सड़क हादसे में एक दंपती की मौके पर ही मौत हो गई है.

DEATH IN ROAD ACCIDENT
दंपती के शव को देखने पहुंचे स्थानीय लोग (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 31, 2026 at 1:16 PM IST

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लोहरदगा: शहरी के बरवाटोली में शुक्रवार को दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों स्कूटी से अपने रिश्तेदार के घर सेरेंगहातु जा रहे थे. हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया, हालांकि पुलिस ने बाद में ट्रक को बीएस कॉलेज स्थित पुलिस पिकेट के पास से बरामद कर लिया. मौके से चालक फरार हो गया है.

लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र के कुरसे गांव निवासी इम्तियाज अंसारी के पुत्र 24 वर्षीय वारिश अंसारी अपनी पत्नी 21 वर्षीय सानिया खातून के साथ स्कूटी से सेरेंगहातु गांव स्थित अपने साढ़ू अली अंसारी के घर जा रहे थे. इसी दौरान बरवाटोली में साहू साइकिल के समीप एक ट्रक ने उनकी स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

सड़क दुर्घटना में दंपती की मौत हो गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. ट्रक को बरामद कर लिया गया है. पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है. रत्नेश मोहन ठाकुर, लोहरदगा थाना प्रभारी

एक साल पहले हुई थी शादी

दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. बाद में पुलिस ने ट्रक को लोहरदगा-भंडरा रोड पर बीएस कॉलेज स्थित पुलिस पिकेट के पास से जब्त कर लिया. चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी है. दोनों की एक साल पहले ही शादी हुई थी और महिला गर्भवती थी. इस घटना से मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

इस दर्दनाक हादसे से कुरसे गांव सहित आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर है. सड़क हादसे में युवा दंपती की मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच के साथ ट्रक चालक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई में जुटी है.

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