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लोहरदगा में ट्रक ने स्कूटी सवार दंपती को कुचला, मौके पर दोनों की मौत, ट्रक चालक फरार

दंपती के शव को देखने पहुंचे स्थानीय लोग ( ईटीवी भारत )