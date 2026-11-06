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श्रावस्ती के राइस मिल में चल रही थी जाली नोट छापने की फैक्ट्री, एसटीएफ और सोनवा पुलिस ने तीन को दबोचा

श्रावस्ती के राइस मिल में चल रही थी जाली नोट छापने की फैक्ट्री. ( ETV Bharat )

श्रावस्ती: सोनवा थाना क्षेत्र के मल्हीपुर रोड स्थित भिटिया चिचड़ी की गिरिराज राइस मिल में जाली भारतीय मुद्रा छापने का मामला सामने आया है. एसटीएफ लखनऊ और सोनवा पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुवार को मिल में छापेमारी कर जाली नोट छापते हुए तीन आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया.

मौके से 100, 200 और 500 रुपये के कुल 804 जाली नोट बरामद हुए. इसकी कुल कीमत 1 लाख 74 हजार रुपये बताई गई है. पुलिस ने नोट छापने में इस्तेमाल किया जा रहा कैनन कलर प्रिंटर, इंक रिफिल, कागज और अन्य उपकरण भी जब्त किए हैं.

पुलिस के मुताबिक, एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ को श्रावस्ती और बहराइच सहित आसपास के जिलों में जाली नोटों की आपूर्ति करने वाले गिरोह की सूचना मिल रही थी. श्रावस्ती के राइस मिल में चल रही थी जाली नोट छापने की फैक्ट्री. (ETV Bharat) इसी आधार पर पांच नवंबर को एसटीएफ और सोनवा पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर गिरिराज राइस मिल में दबिश दी. टीम ने मिल के एक कमरे में तीन लोगों को जाली नोटों की छपाई करते हुए पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गिरिजा शंकर जायसवाल निवासी शिवनगर, गोंडा रोड, थाना कोतवाली देहात, जनपद बहराइच, नरेन्द्र कुमार चौरसिया निवासी लालबोझी, थाना नवीन मॉडर्न तथा वृजेन्द्र गोस्वामी निवासी भगवानपुर बनकट, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती के रूप में हुई है. तलाशी के दौरान पुलिस को 100 रुपये के 537, 200 रुपये के 44 और 500 रुपये के 223 जाली नोट मिले. इसके अलावा कैनन कलर प्रिंटर, चार भरी हुई इंक रिफिल, 156 ए-4 साइज पेपर पर दोनों तरफ छपे नोटों के प्रिंट, जेके एक्सेल सुपर व्हाइट बॉन्ड पेपर, ब्लेड के पांच पैकेट, तीन कैंची, दो स्टील स्केल, तीन मोबाइल फोन, पहचान पत्र और 5500 रुपये नकद बरामद हुए. मुंबई और यूट्यूब से सीखा नोट छापने का तरीका