श्रावस्ती के राइस मिल में चल रही थी जाली नोट छापने की फैक्ट्री, एसटीएफ और सोनवा पुलिस ने तीन को दबोचा
मौके से 100, 200 और 500 रुपये के कुल 804 जाली नोट बरामद हुए. इसकी कुल कीमत 1 लाख 74 हजार रुपये बताई गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 5:30 PM IST
श्रावस्ती: सोनवा थाना क्षेत्र के मल्हीपुर रोड स्थित भिटिया चिचड़ी की गिरिराज राइस मिल में जाली भारतीय मुद्रा छापने का मामला सामने आया है. एसटीएफ लखनऊ और सोनवा पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुवार को मिल में छापेमारी कर जाली नोट छापते हुए तीन आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया.
मौके से 100, 200 और 500 रुपये के कुल 804 जाली नोट बरामद हुए. इसकी कुल कीमत 1 लाख 74 हजार रुपये बताई गई है. पुलिस ने नोट छापने में इस्तेमाल किया जा रहा कैनन कलर प्रिंटर, इंक रिफिल, कागज और अन्य उपकरण भी जब्त किए हैं.
पुलिस के मुताबिक, एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ को श्रावस्ती और बहराइच सहित आसपास के जिलों में जाली नोटों की आपूर्ति करने वाले गिरोह की सूचना मिल रही थी.
इसी आधार पर पांच नवंबर को एसटीएफ और सोनवा पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर गिरिराज राइस मिल में दबिश दी. टीम ने मिल के एक कमरे में तीन लोगों को जाली नोटों की छपाई करते हुए पकड़ लिया.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गिरिजा शंकर जायसवाल निवासी शिवनगर, गोंडा रोड, थाना कोतवाली देहात, जनपद बहराइच, नरेन्द्र कुमार चौरसिया निवासी लालबोझी, थाना नवीन मॉडर्न तथा वृजेन्द्र गोस्वामी निवासी भगवानपुर बनकट, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती के रूप में हुई है.
तलाशी के दौरान पुलिस को 100 रुपये के 537, 200 रुपये के 44 और 500 रुपये के 223 जाली नोट मिले. इसके अलावा कैनन कलर प्रिंटर, चार भरी हुई इंक रिफिल, 156 ए-4 साइज पेपर पर दोनों तरफ छपे नोटों के प्रिंट, जेके एक्सेल सुपर व्हाइट बॉन्ड पेपर, ब्लेड के पांच पैकेट, तीन कैंची, दो स्टील स्केल, तीन मोबाइल फोन, पहचान पत्र और 5500 रुपये नकद बरामद हुए.
मुंबई और यूट्यूब से सीखा नोट छापने का तरीका
पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि जाली नोट तैयार करने के लिए प्रिंटर, इंक और कागज सहित अन्य सामग्री लखनऊ के लालबाग स्थित कैनन एजेंसी से खरीदी गई थी.
आरोपी वृजेन्द्र गोस्वामी ने मुंबई में जाली नोट छापने के संबंध में जानकारी हासिल करने के साथ यूट्यूब वीडियो देखकर भी तरीका सीखा था. वह मुख्य रूप से नोटों की छपाई करता था, जबकि गिरिजा शंकर और नरेन्द्र नोटों की कटाई, गड्डियां बनाने और पैकिंग का काम संभालते थे.
दीपावली पर बाजार में खपाने की थी तैयारी
पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि दीपावली के त्योहार को देखते हुए जाली नोट बाजार में खपाने की योजना बनाई थी. इसके लिए दुकानदारों से सामान और जेवरात खरीदने के बहाने नकली नोट चलाने तथा जुआ खेलने वालों के बीच इनकी आपूर्ति करने की तैयारी थी.
इसके अलावा एक लाख रुपये के असली नोट के बदले तीन लाख रुपये के जाली नोट देने के लिए ग्राहक तलाशे जा रहे थे. इस अवैध कारोबार से होने वाले मुनाफे को तीनों आरोपियों के बीच बराबर बांटने की योजना थी.
पुलिस ने गिरफ्तारी और बरामदगी की पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई. थाना सोनवा में तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 0196/2026 के तहत बीएनएस की धारा 3(5), 318(2), 180, 181 और 182 में मुकदमा दर्ज किया गया है.
आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई की जा रही है. इस मामले में कार्रवाई एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ के अपर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार नागर के पर्यवेक्षण तथा श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चन्द्रकेश सिंह और क्षेत्राधिकारी इकौना भरत पासवान के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष सोनवा विसुनदेव पाण्डेय के नेतृत्व में की गई. मामले की विवेचना उपनिरीक्षक गौरव सिंह कर रहे हैं.