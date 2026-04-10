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सेंट्रल जेल श्यालावास में कैदी की मौत, पोक्सो मामले में काट रहा था आजीवन कारावास की सजा

दौसा जिले के श्यालावास स्थित केन्द्रीय कारागृह में तबीयत बिगड़ने से एक सजायाफ्ता कैदी की मौत हो गई.

जेल में कैदी की मौत
जेल में कैदी की मौत (फोटो ईटीवी भारत दौसा)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 10, 2026 at 8:58 AM IST

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Updated : April 10, 2026 at 9:19 AM IST

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दौसा : जिले की सेंट्रल जेल श्यालावास में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई. मृतक कैदी की पहचान कृष्ण कुमार (37) पुत्र भगीरथ मल निवासी जयपुर के रूप में हुई है. जेलर पारस जांगिड़ में बताया कि कैदी कृष्ण कुमार माह पहले 18 नवंबर को जयपुर से सेंट्रल जेल श्यालावास में शिफ्ट हुआ था. तब से कैदी इसी जेल में अपनी सजा काट रहा था. लेकिन अचानक तबीयत खराब होने के कारण उसकी मौत हो गई.

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपेंगे शव : जेलर पारस जांगिड़ ने बताया कि कैदी को समय पर अस्पताल भेज दिया गया था और प्राथमिक स्तर पर सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा रही है. उन्होंने यह भी बताया कि मृतक कैदी कृष्ण कुमार पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहा था. घटना की सूचना तुरंत परिजनों को दे दी गई है. पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुरुवार रात को रोजाना की तरह कैदी को खाना खाने के बाद जेल में बंद कर दिया गया था. इसी दौरान उसने ड्यूटी पर तैनात गार्ड को सीने में तेज जलन और दर्द की शिकायत बताई. हालत को गंभीर देखते हुए जेल प्रशासन ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए उसे रात करीब 8:50 बजे दौसा जिला अस्पताल भिजवाया. अस्पताल में भर्ती कराने के बाद डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस अचानक हुई मौत से जेल प्रशासन और परिजनों में चिंता और सवाल दोनों खड़े हो गए हैं.

Last Updated : April 10, 2026 at 9:19 AM IST

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सजायाफ्ता कैदी की मौत
PRISONER DIES IN JAIL

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