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सेंट्रल जेल श्यालावास में कैदी की मौत, पोक्सो मामले में काट रहा था आजीवन कारावास की सजा

दौसा : जिले की सेंट्रल जेल श्यालावास में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई. मृतक कैदी की पहचान कृष्ण कुमार (37) पुत्र भगीरथ मल निवासी जयपुर के रूप में हुई है. जेलर पारस जांगिड़ में बताया कि कैदी कृष्ण कुमार माह पहले 18 नवंबर को जयपुर से सेंट्रल जेल श्यालावास में शिफ्ट हुआ था. तब से कैदी इसी जेल में अपनी सजा काट रहा था. लेकिन अचानक तबीयत खराब होने के कारण उसकी मौत हो गई.

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपेंगे शव : जेलर पारस जांगिड़ ने बताया कि कैदी को समय पर अस्पताल भेज दिया गया था और प्राथमिक स्तर पर सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा रही है. उन्होंने यह भी बताया कि मृतक कैदी कृष्ण कुमार पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहा था. घटना की सूचना तुरंत परिजनों को दे दी गई है. पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.