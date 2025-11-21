कोटा में दो ईसाई मिशनरियों के खिलाफ दर्ज हुआ धर्मांतरण का मुकदमा, भजनलाल सरकार को बताया था 'शैतान का राज'
कोटा में धर्म परिवर्तन की शिकायत पर ईसाई मिशनरी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने मामला दर्ज किया गया है.
Published : November 21, 2025 at 9:30 AM IST
कोटा : बोरखेड़ा थाना इलाके के चर्च व इसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण का आरोप लगा था. इस मामले में बोरखेड़ा थाना पुलिस ने धर्मांतरण सहित अन्य धाराओं में दो ईसाई मिशनरियों के खिलाफ गुरुवार रात को प्रकरण दर्ज कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है. इस मामले में चर्च में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राजस्थान सरकार को 'शैतान का राज' बताया गया था. वहीं राजस्थान सरकार के बनाए धर्मांतरण के नए कानून के तहत हाड़ौती संभाग का यह पहला मुकदमा है. पुलिस का कहना है कि पहले इस मामले में परिवाद उन्हें मिला था, जिसमें दिए गए तथ्यों में धर्मांतरण के प्रयास के भी सामने आए हैं. इसीलिए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की जा रही है.
बोरखेड़ा थाना अधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि क्रिश्चियन समुदाय के पास्टर दिल्ली निवासी चंडी वर्गीश और कोटा निवासी अरुण जॉन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. दोनों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी योगेश रेनवाल, मुकेश शर्मा व हरिओम शर्मा ने धर्मांतरण कराने की शिकायत दी थी. इस पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने (BNS 299), राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 की धारा 3 व 5 के तहत मुकदमा है. राजस्थान में धर्मांतरण रोकने के लिए बने कानून के तहत हाड़ौती में दर्ज यह पहला मुकदमा है.
थानाधिकारी भारद्वाज ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ उन्हें परिवाद मिला था कि ने 4 से 6 नवंबर के बीच कैनाल रोड स्थित बीरशेबा चर्च में आत्मिक सत्संग के नाम से लोगों को बुलाकर धर्मांतरण किया गया है. संबंध में कुछ वीडियो और अन्य तथ्य भी पेश किए गए थे. सोशल मीडिया पर भी यह कार्यक्रम लाइव किया गया था. जिसके अनुसार परिवार की जांच की गई और इसमें कुछ तथ्य धर्मांतरण के प्रयास के मिले हैं. इसीलिए मामले की विस्तृत जांच के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले में सोशल मीडिया से लेकर पास्टर मौजूद लोगों और आत्मिक सत्संग में पहुंचे हिंदू धर्म के लोगों से भी पड़ताल की जाएगी.
राजस्थान सरकार को बताया था "शैतान का राज" : बजरंग दल के प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल ने बताया कि राजस्थान बोरखेड़ा कैनाल रोड पर अमृत कॉलोनी के नजदीक स्थित बीरशेबा चर्च में कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इसमें हिंदू धर्म के विरुद्ध काफी कुछ बोला गया है. यहां तक की राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार को शैतान का राज बताया गया है. इस आत्मिक सत्संग कार्यक्रम में कुछ लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार करने की बात भी मंच से कही है. इस मामले में हमने राज्य सरकार से भी शिकायत की है. इसके अलावा पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है. दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.