कोटा में दो ईसाई मिशनरियों के खिलाफ दर्ज हुआ धर्मांतरण का मुकदमा, भजनलाल सरकार को बताया था 'शैतान का राज'

बोरखेड़ा थाना ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

कोटा : बोरखेड़ा थाना इलाके के चर्च व इसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण का आरोप लगा था. इस मामले में बोरखेड़ा थाना पुलिस ने धर्मांतरण सहित अन्य धाराओं में दो ईसाई मिशनरियों के खिलाफ गुरुवार रात को प्रकरण दर्ज कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है. इस मामले में चर्च में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राजस्थान सरकार को 'शैतान का राज' बताया गया था. वहीं राजस्थान सरकार के बनाए धर्मांतरण के नए कानून के तहत हाड़ौती संभाग का यह पहला मुकदमा है. पुलिस का कहना है कि पहले इस मामले में परिवाद उन्हें मिला था, जिसमें दिए गए तथ्यों में धर्मांतरण के प्रयास के भी सामने आए हैं. इसीलिए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की जा रही है. बोरखेड़ा थाना अधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि क्रिश्चियन समुदाय के पास्टर दिल्ली निवासी चंडी वर्गीश और कोटा निवासी अरुण जॉन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. दोनों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी योगेश रेनवाल, मुकेश शर्मा व हरिओम शर्मा ने धर्मांतरण कराने की शिकायत दी थी. इस पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने (BNS 299), राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 की धारा 3 व 5 के तहत मुकदमा है. राजस्थान में धर्मांतरण रोकने के लिए बने कानून के तहत हाड़ौती में दर्ज यह पहला मुकदमा है. इसे भी पढ़ें: धर्मांतरण कानून को लेकर सियासी संग्राम, मंत्री बेढम ने डोटासरा पर साधा निशाना