ETV Bharat / state

नीमराणा में ठेकेदार ने की आत्महत्या, कंपनी के गेट पर ग्रमीणों ने दिया धरना

नीमराणा के घिलोठ औद्योगिक क्षेत्र में ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली. ग्रामीणों के धरने के बाद कंपनी ने 30 लाख मुआवजे का ऐलान किया.

contractor killed himself
धरने पर बैठे ग्रामीण (ETV Bharat Behror)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 13, 2026 at 8:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बहरोड़: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नीमराणा क्षेत्र के घिलोठ औद्योगिक इलाके में वेतन भुगतान को लेकर विवाद के बाद एक ठेकेदार द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना ने क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया. घिलोठ स्थित एक निजी कंपनी में कार्यरत ठेकेदार का कंपनी प्रबंधन और ठेका एजेंसी के साथ पिछले कुछ समय से मजदूरों के वेतन तथा अपने बकाया भुगतान को लेकर विवाद चल रहा था. ठेकेदार ने कई बार कंपनी प्रबंधन से बातचीत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला. आरोप है कि इसी मानसिक तनाव के बीच ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली.

घटना के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. जल्द ही बड़ी संख्या में ग्रामीण कंपनी के गेट पर जमा हो गए और धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को एक करोड़ रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की. उनका आरोप है कि समय पर भुगतान नहीं होने और बार-बार टालमटोल करने से ठेकेदार मानसिक रूप से परेशान था. यदि समय रहते भुगतान हो जाता तो यह दुखद घटना टल सकती थी.

इसे भी पढ़ें- अलवर में सरकारी शिक्षक ने की आत्महत्या, नोट में स्कूल स्टाफ पर लगाए गंभीर आरोप

अधिकारियों ने ग्रामीणों से की वार्ता: घिलोठ सरपंच उमाशंकर ने बताया कि ठेकेदार लंबे समय से भुगतान की मांग कर रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. धरना-प्रदर्शन कई घंटों तक जारी रहा. प्रदर्शनकारी कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे थे. ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा. मामले की सूचना मिलते ही मांड़ण पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया. पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया और स्थिति नियंत्रित रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया.

30 लाख के मुआवजे पर बनी सहमति: घीलोठ चौकी इंचार्ज रामकिशोर शर्मा ने बताया कि औधोगिक क्षेत्र में एक कंपनी और ठेकेदार में भुगतान को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली थी. शुक्रवार देर शाम तक कंपनी प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच समझौता हो गया. कंपनी ने मृतक के परिजनों को 30 लाख रुपये मुआवजा देने और सभी कर्मचारियों को एक दिन की सैलरी देने पर सहमति जताई. शव का पोस्टमार्टम शनिवार सुबह कराया जाएगा. फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है. प्रशासन का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

इसे भी पढ़ें- जयपुर: निलंबित लेक्चरर ने की आत्महत्या, एसओजी अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप, धरने पर बैठे परिजन

TAGGED:

घिलोठ में ठेकेदार की आत्महत्या
ग्रमीणों ने दिया धरना
वेतन विवाद में ठेकेदार की आत्महत्या
CONTRACTOR KILLED HIMSELF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.