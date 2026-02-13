ETV Bharat / state

नीमराणा में ठेकेदार ने की आत्महत्या, कंपनी के गेट पर ग्रमीणों ने दिया धरना

धरने पर बैठे ग्रामीण ( ETV Bharat Behror )

बहरोड़: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नीमराणा क्षेत्र के घिलोठ औद्योगिक इलाके में वेतन भुगतान को लेकर विवाद के बाद एक ठेकेदार द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना ने क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया. घिलोठ स्थित एक निजी कंपनी में कार्यरत ठेकेदार का कंपनी प्रबंधन और ठेका एजेंसी के साथ पिछले कुछ समय से मजदूरों के वेतन तथा अपने बकाया भुगतान को लेकर विवाद चल रहा था. ठेकेदार ने कई बार कंपनी प्रबंधन से बातचीत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला. आरोप है कि इसी मानसिक तनाव के बीच ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली. घटना के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. जल्द ही बड़ी संख्या में ग्रामीण कंपनी के गेट पर जमा हो गए और धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को एक करोड़ रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की. उनका आरोप है कि समय पर भुगतान नहीं होने और बार-बार टालमटोल करने से ठेकेदार मानसिक रूप से परेशान था. यदि समय रहते भुगतान हो जाता तो यह दुखद घटना टल सकती थी. इसे भी पढ़ें- अलवर में सरकारी शिक्षक ने की आत्महत्या, नोट में स्कूल स्टाफ पर लगाए गंभीर आरोप