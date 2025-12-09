ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ के 'गोल्डमैन' के बाद अब रावतभाटा के ठेकेदार को गोदारा गैंग की धमकी

फोनकर्ता ने ठेकेदार से रंगदारी मांगी और रुपए नहीं देने पर हत्या की धमकी दी.

SP Office Chittorgarh
एसपी कार्यालय चित्तौड़गढ़ (ETV Bharat Chittorgarh)
Published : December 9, 2025 at 3:16 PM IST

चित्तौड़गढ़: जिले के रावतभाटा में एक ठेकेदार को रोहित गोदारा गैंग के नाम पर धमकी देकर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया. रावतभाटा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और ठेकेदार को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई. पुलिस फोन नंबरों के आधार पर जांच में जुटी है. करीब 12 दिन पूर्व चित्तौड़गढ़ में गोल्डमैन के रूप से पहचान रखने वाले कन्हैयालाल खटीक को भी रोहित गोदारा गैंग के नाम से धमकी दी गई थी.

रावतभाटा पुलिस उपाधीक्षक शंकरलाल ने बताया कि न्यू मार्केट निवासी मनोज मलिक ने सोमवार को रिपोर्ट दी कि उसे एक व्यक्ति ने मोबाइल फोन पर खुद को रोहित गोदारा गैंंग का सदस्य महेंद्र डेलाना बताया. फोनकर्ता ने मनोज को जान से मारने की धमकी दी. मनोज से रंगदारी मांगी और रुपए नहीं देने पर हत्या की धमकी दी. उपाधीक्षक ने बताया कि मनोज की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया. नियमानुसार पुलिस सुरक्षा दे दी. पुलिस फोन नंबरों के आधार पर मामले की जांच में जुटी है. मामले का अनुसंधान रावतभाटा एसएचओ रायसल सिंह को सौंपा है. अनुसंधान अधिकारी मनोज के संपर्क में हैं. मनोज के आवास पर भी पुलिस जाप्ता तैनात किया है. मनोज पेशे से ठेकेदार है.

पढ़ें:चित्तौड़गढ़ के 'गोल्डमैन' को रोहित गोदारा गैंग की धमकी, पांच करोड़ रुपए मांगी फिरौती

12 दिन पहले गोल्डमैन को धमकी: इधर, 26 नवंबर को गोल्डमैन के नाम से जाने जाने वाले कन्हैयालाल खटीक उर्फ कानजी को भी धमकी मिली थी. रोहित गोदारा गैंग के नाम से धमकी देते रंगदारी मांगी गई. इस बारे में चित्तौड़गढ़ कोतवाली में प्रकरण दर्ज कर जांच जारी है. कन्हैया को सुरक्षा दी गई थी.

