चित्तौड़गढ़ के 'गोल्डमैन' के बाद अब रावतभाटा के ठेकेदार को गोदारा गैंग की धमकी

चित्तौड़गढ़: जिले के रावतभाटा में एक ठेकेदार को रोहित गोदारा गैंग के नाम पर धमकी देकर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया. रावतभाटा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और ठेकेदार को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई. पुलिस फोन नंबरों के आधार पर जांच में जुटी है. करीब 12 दिन पूर्व चित्तौड़गढ़ में गोल्डमैन के रूप से पहचान रखने वाले कन्हैयालाल खटीक को भी रोहित गोदारा गैंग के नाम से धमकी दी गई थी.

रावतभाटा पुलिस उपाधीक्षक शंकरलाल ने बताया कि न्यू मार्केट निवासी मनोज मलिक ने सोमवार को रिपोर्ट दी कि उसे एक व्यक्ति ने मोबाइल फोन पर खुद को रोहित गोदारा गैंंग का सदस्य महेंद्र डेलाना बताया. फोनकर्ता ने मनोज को जान से मारने की धमकी दी. मनोज से रंगदारी मांगी और रुपए नहीं देने पर हत्या की धमकी दी. उपाधीक्षक ने बताया कि मनोज की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया. नियमानुसार पुलिस सुरक्षा दे दी. पुलिस फोन नंबरों के आधार पर मामले की जांच में जुटी है. मामले का अनुसंधान रावतभाटा एसएचओ रायसल सिंह को सौंपा है. अनुसंधान अधिकारी मनोज के संपर्क में हैं. मनोज के आवास पर भी पुलिस जाप्ता तैनात किया है. मनोज पेशे से ठेकेदार है.