हाईवे पर कंटेनर ने पेट्रोलिंग वाहन को मारी टक्कर, दो की मौत
पुलिस ने मौके से ही कंटेनर चालक को हिरासत में ले लिया है.
Published : December 17, 2025 at 5:26 PM IST
कोटाः नेशनल हाईवे 27 की कोटा बाईपास पर एक कंटेनर ने बुधवार को अनियंत्रित होकर हाईवे पेट्रोलिंग वाहन को टक्कर मार दी. घटना में दो कार्मिकों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद कंटेनर भी हाईवे पर ही पलट गया.
थानाधिकारी उद्योग नगर जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि कोटा बाईपास की मेंटेनेंस कंपनी हाईवे पेट्रोलिंग के साथ-साथ कुछ कार्य सड़क पर करवा रही थी. इसमें झालावाड़ रोड से कैथून रोड के बीच में हाईवे पेट्रोलिंग के वाहन साइड में खड़े हुए थे. इसी दौरान चेन्नई से जयपुर जा रहे एक तेज रफ्तार कंटेनर ने वाहनों को टक्कर मार दी है. हादसे में हाईवे पेट्रोलिंग के कार्मिक बूंदी जिले के नमाना इलाके के आंवली निवासी दयाराम और कोटा के नया गांव निवासी राजकुमार की मौत हो गई. दोनों मृतकों के शवों को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.
वहीं, इस घटना में महाराष्ट्र के नासिक निवासी सुनील गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मौके से ही कंटेनर चालक को हिरासत में ले लिया है, उसने शराब पी हुई थी. दुर्घटना में कंटेनर भी हाईवे पर पलट गया था. इससे थोड़ी देर हाईवे जाम रहा. बाद में वाहनों को सड़क से हटा दिया गया. दोनों मृतकों को परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है. दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. घटना के संबंध में ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है.