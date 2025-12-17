ETV Bharat / state

हाईवे पर कंटेनर ने पेट्रोलिंग वाहन को मारी टक्कर, दो की मौत

कोटाः नेशनल हाईवे 27 की कोटा बाईपास पर एक कंटेनर ने बुधवार को अनियंत्रित होकर हाईवे पेट्रोलिंग वाहन को टक्कर मार दी. घटना में दो कार्मिकों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद कंटेनर भी हाईवे पर ही पलट गया.

थानाधिकारी उद्योग नगर जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि कोटा बाईपास की मेंटेनेंस कंपनी हाईवे पेट्रोलिंग के साथ-साथ कुछ कार्य सड़क पर करवा रही थी. इसमें झालावाड़ रोड से कैथून रोड के बीच में हाईवे पेट्रोलिंग के वाहन साइड में खड़े हुए थे. इसी दौरान चेन्नई से जयपुर जा रहे एक तेज रफ्तार कंटेनर ने वाहनों को टक्कर मार दी है. हादसे में हाईवे पेट्रोलिंग के कार्मिक बूंदी जिले के नमाना इलाके के आंवली निवासी दयाराम और कोटा के नया गांव निवासी राजकुमार की मौत हो गई. दोनों मृतकों के शवों को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.