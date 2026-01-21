दिल्ली-जयपुर NH पर कंटेनर-बाइक की टक्कर से भीषण आग
हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया. पुलिस ने कंटेनर को एक तरफ हटाकर यातायात सुचारू रूप से शुरू करवाया.
Published : January 21, 2026 at 3:11 PM IST
जयपुर: दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर शाहजहांपुर फ्लाईओवर के पास एक कंटेनर और बाइक की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई. घटना तब हुई जब कंटेनर चालक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक कंटेनर के नीचे आ गई और उसकी पेट्रोल टंकी दबने से आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरा कंटेनर व बाइक आग की चपेट में आ गए.
आग की ऊंची लपटें दूर-दूर तक दिखाई दीं, जिससे हाईवे पर दहशत का माहौल बन गया. लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे और अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद हाईवे-48 पर दोनों ओर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. यातायात पूरी तरह से ठप हो गया. आग की सूचना पर नीमराणा-शाहजहांपुर की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने में जुट गईं. घटना की सूचना मिलते ही शाहजहांपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए ट्रैफिक नियंत्रित किया.
पढ़ें: राह चलते कंटेनर में लगी भीषण आग, फोम जलकर खाक
पेट्रोल की टंकी में लगी आग: दमकल इंचार्ज मेघराज ने बताया कि एक बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि हाईवे पर शाहजहांपुर फ्लाईओवर के पास कंटेनर में आग लगी है. इस पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने में जुट गईं. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. साथ ही कंटेनर को क्रेन की सहायता से एक तरफ हटाकर यातायात सुचारू रूप से शुरू करवाया गया. आग लगने का कारण बाइक का कंटेनर के नीचे आने के बाद पेट्रोल टंकी से रिसाव था, जिससे यह हादसा हुआ. हादसे के दौरान एक बाइक चालक दूर जा गिरा, जिससे उसकी जान बच गई.