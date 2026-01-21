ETV Bharat / state

दिल्ली-जयपुर NH पर कंटेनर-बाइक की टक्कर से भीषण आग

जयपुर: दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर शाहजहांपुर फ्लाईओवर के पास एक कंटेनर और बाइक की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई. घटना तब हुई जब कंटेनर चालक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक कंटेनर के नीचे आ गई और उसकी पेट्रोल टंकी दबने से आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरा कंटेनर व बाइक आग की चपेट में आ गए.

आग की ऊंची लपटें दूर-दूर तक दिखाई दीं, जिससे हाईवे पर दहशत का माहौल बन गया. लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे और अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद हाईवे-48 पर दोनों ओर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. यातायात पूरी तरह से ठप हो गया. आग की सूचना पर नीमराणा-शाहजहांपुर की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने में जुट गईं. घटना की सूचना मिलते ही शाहजहांपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए ट्रैफिक नियंत्रित किया.