जयपुर बनेगा ट्रैफिक सिग्नल फ्री सिटी, मास्टर प्लान के लिए एजेंसी नियुक्त

जयपुर के लिए मास्टर प्लान होगा तैयार: नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि जयपुर के नियोजित और दीर्घकालिक विकास के लिए कंसलटेंसी एजेंसी नियुक्त की गई है. यह एजेंसी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ ड्रेनेज, सीवरेज, सड़कों की क्षमता, गलियों की कनेक्टिविटी और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सभी पहलुओं का गहन विश्लेषण कर सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी. रिपोर्ट आने के बाद शहर की जरूरतों के अनुसार नए प्रोजेक्ट्स, सड़कों का विस्तार, सिग्नल फ्री कॉरिडोर, अंडरपास-ओवरपास सहित अन्य जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम शुरू होगा. मंत्री ने माना कि बढ़ते वाहन और सीमित सड़क क्षमता आज जयपुर की सबसे बड़ी समस्या है, जिसे वैज्ञानिक अध्ययन और नियोजित विकास से ही हल किया जा सकता है.

जयपुर: तेजी से बढ़ते उद्योग, पर्यटन और आबादी के कारण राजधानी जयपुर की सड़कों पर वाहनों का दबाव इतना बढ़ गया है कि सुबह-शाम पूरे शहर में जाम जैसी स्थिति अब आम बात हो गई है. ट्रैफिक का यह बढ़ता तनाव न सिर्फ आमजन की दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है, बल्कि शहर के समग्र विकास के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुका है, अब जयपुर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. शहर को जल्द ही ट्रैफिक सिग्नल फ्री सिटी बनाने के लिए एक कंसलटेंसी एजेंसी नियुक्त कर दी गई है.

अचानक बढ़ा वाहन रजिस्ट्रेशन

औद्योगिक क्षेत्रों में अनियोजित पार्किंग

पर्यटन सीजन में दोगुना वाहन मूवमेंट

बड़ी आबादी का मुख्य सड़कों पर निर्भर होना

सार्वजनिक परिवहन की सीमित क्षमता

ट्रैफिक लाइट फ्री जयपुर की दिशा में कदम: जयपुर में बी-2 बायपास जैसे सफल ट्रैफिक सिग्नल-फ्री जंक्शन बना चुके वरिष्ठ आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया ने बताया कि शहर को ट्रैफिक लाइट फ्री बनाने का विजन तैयार हो रहा है. उनका कहना है कि सड़कों की ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि वाहन बिना रुके सुचारु रूप से चलते रहें. बरतरिया इस समय राजस्थान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट ‘राजस्थान मंडपम’ को डिजाइन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जयपुर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर तक बड़े स्तर पर काम चल रहा है. एसएमएस हॉस्पिटल का आईपीडी टावर और नई आर्ट यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान भविष्य में शहर को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाएंगे. कई विदेशी क्लब भी इस पहल से जुड़ रहे हैं.

हेरिटेज और ट्रैफिक दोनों पर साथ में काम जरूरी: आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया ने जोर दिया कि जयपुर सिर्फ ट्रैफिक या आधुनिक विकास के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता. शहर की असली पहचान उसकी हेरिटेज, कला और वास्तुकला है, इसलिए सरकार और नागरिकों दोनों को संरक्षण के प्रति संवेदनशील होना होगा.

उन्होंने सुझाव दिए:

हेरिटेज जोन में विकास कार्य पारंपरिक शैली में ही हों

मूल वास्तुकला को संरक्षित रखने के लिए सख्त नियम-कानून बनें

विश्व स्तर पर जयपुर की धरोहरों का प्रचार बढ़ाया जाए

सुगम राह के लिए तैयारी: कंसलटेंसी एजेंसी की बनने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) शहर के भविष्य की दिशा तय करेगी. इसके आधार पर सिग्नल-फ्री कॉरिडोर, रिंग रोड कनेक्टिविटी, बेहतर पार्किंग सिस्टम, मल्टी-लेवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट और नए शहरी मॉडल विकसित किए जाएंगे. जयपुर को आधुनिक और विश्व स्तरीय शहर बनाने की दिशा में यह पहल बेहद महत्वपूर्ण है. आने वाले वर्षों में साफ हो जाएगा कि शहर बढ़ते ट्रैफिक दबाव से कैसे राहत पाता है और अपनी हेरिटेज पहचान को बचाते हुए आधुनिकता की ओर कैसे बढ़ता है.

