दिल्ली में जान पर खेलकर कॉन्स्टेबल ने बुझाई सिलेंडर की आग, बिल्डिंग में रहते थे 16 लोगों का परिवार

कॉन्स्टेबल की बहादुरी से टला बड़ा हादसा ( Source- X Delhi Police )