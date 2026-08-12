देवदूत बने कांस्टेबल ने बुजुर्ग महिला को गोद में लेकर सुरक्षित निकाला, जयपुर के फ्लैट में लगी थी आग
घटना के समय बिल्डिंग में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, शॉर्ट-सर्किट माना जा रहा कारण.
Published : August 12, 2026 at 12:37 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में सोमवार रात सिरसी रोड स्थित एक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर फ्लैट में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई थी. आग इतनी भीषण थी कि फ्लैट में रखा सामान जल गया और धुआं आसपास के फ्लैट में फैल गया. पास के फ्लैट में घटना के समय तीन बच्चों सहित सात लोग थे. इनमें 80 साल की महिला भी थी. इस बीच वैशाली नगर थाने की इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल 112 मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपेरशन शुरू किया. घटना के समय फ्लैट में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाला. पुलिस कांस्टेबल सुरेशचंद शेरावत ने सूझबूझ और बहादुरी की मिसाल पेश करते हुए 80 साल की बुजुर्ग महिला को गोद में उठाकर तीसरी मंजिल से सुरक्षित निकाला. दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया. प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट-सर्किट होने से आग लगने की बात सामने आई है. पुलिस गहनता से जांच में जुटी है.
जिस फ्लैट में आग, वहां चलता है गेस्ट हाउस: वैशाली नगर थाने के कांस्टेबल सुरेश शेरावत ने बताया कि वे अपने साथी मोहन सिंह और छीतर चौधरी के साथ रात्रि गश्त पर थे. कंट्रोल रूम से जानकारी मिली की सिरसी रोड पर मुस्कान रेजीडेंसी के एक फ्लैट में आग लग गई. वे मौके पर पहुंचे तो धुएं का गुबार फैला था और लोगों की भीड़ जमा थी. पुलिस के तीनों जवान आग की लपटों और धुएं की परवाह किए बिना भीतर गए. जिस फ्लैट में आग लगी. उसमें गेस्ट हाउस चलता है. उसमें मौजूद तीन युवकों को बाहर निकाला.
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पास के फ्लैट में फंसा परिवार: इस बीच आग का धुआं आसपास के फ्लैट में फैल गया और लोगों का दम घुटने लगा. पास ही के एक फ्लैट में एक परिवार के सात लोग मौजूद थे. इनमें तीन बच्चे और एक बुजुर्ग महिला शामिल थी. उन्होंने बताया कि वे पास के फ्लैट में पहुंचे और लोगों को बाहर निकाला तो पता चला कि एक कमरे में उस परिवार की बुजुर्ग महिला है. जो धुएं से घबरा गई. उन्हें चलने-फिरने में भी दिक्कत रहती है. ऐसे में कोई दूसरा उपाय नहीं दिखा तो उन्होंने महिला को गोद में उठाकर तीसरी मंजिल से नीचे पहुंचाया.
दमकल की मदद से पाया आग पर काबू: दमकल और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया तब तक गेस्ट हाउस में रखा सामान जलकर खाक हो गया. पुलिस के जवानों की तत्परता और मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा होने से टल गया और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली. प्रारंभिक तौर पर गेस्ट हाउस में शॉर्ट-सर्किट के कारण आग लगने की जानकारी सामने आई है. हालांकि, जांच में साफ हो पाएगा कि आग लगने के असल कारण क्या रहे. पुलिस जांच में जुटी है.
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