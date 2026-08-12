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देवदूत बने कांस्टेबल ने बुजुर्ग महिला को गोद में लेकर सुरक्षित निकाला, जयपुर के फ्लैट में लगी थी आग

जयपुर: राजधानी जयपुर में सोमवार रात सिरसी रोड स्थित एक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर फ्लैट में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई थी. आग इतनी भीषण थी कि फ्लैट में रखा सामान जल गया और धुआं आसपास के फ्लैट में फैल गया. पास के फ्लैट में घटना के समय तीन बच्चों सहित सात लोग थे. इनमें 80 साल की महिला भी थी. इस बीच वैशाली नगर थाने की इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल 112 मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपेरशन शुरू किया. घटना के समय फ्लैट में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाला. पुलिस कांस्टेबल सुरेशचंद शेरावत ने सूझबूझ और बहादुरी की मिसाल पेश करते हुए 80 साल की बुजुर्ग महिला को गोद में उठाकर तीसरी मंजिल से सुरक्षित निकाला. दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया. प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट-सर्किट होने से आग लगने की बात सामने आई है. पुलिस गहनता से जांच में जुटी है.

जिस फ्लैट में आग, वहां चलता है गेस्ट हाउस: वैशाली नगर थाने के कांस्टेबल सुरेश शेरावत ने बताया कि वे अपने साथी मोहन सिंह और छीतर चौधरी के साथ रात्रि गश्त पर थे. कंट्रोल रूम से जानकारी मिली की सिरसी रोड पर मुस्कान रेजीडेंसी के एक फ्लैट में आग लग गई. वे मौके पर पहुंचे तो धुएं का गुबार फैला था और लोगों की भीड़ जमा थी. पुलिस के तीनों जवान आग की लपटों और धुएं की परवाह किए बिना भीतर गए. जिस फ्लैट में आग लगी. उसमें गेस्ट हाउस चलता है. उसमें मौजूद तीन युवकों को बाहर निकाला.