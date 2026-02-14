ETV Bharat / state

पुलिसकर्मी 500 किलोमीटर दूर तस्करों व अपराधियों के बीच रचा रहा था शादी, एसपी ने किया बर्खास्त

एसपी ने कहा कि जो भी पुलिस की छवि और साख को धूमिल करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

constable dismissed
पुलिस अधीक्षक कार्यालय (ETV Bharat Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 14, 2026 at 7:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झालावाड़: जिले के भालता थाना में तैनात एक पुलिसकर्मी को अपने विवाह समारोह में तस्करों व अपराधियों को बुलाना भारी पड़ गया. जिले से करीब 500 किलोमीटर दूर शादी रचा रहे इस दूल्हे की शादी में पहुंचे कुख्यात अपराधियों की वजह से अब पुलिसकर्मी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है. पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने उसे राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया.

पुलिस अधीक्षक बुडानिया ने बताया कि कांस्टेबल अशोक विश्नोई की 2 फरवरी को नागौर में शादी थी. उसके विवाह में गत 1 तथा 2 फरवरी को झालावाड़ और सीमावर्ती मध्य प्रदेश के सक्रिय मादक पदार्थ तस्कर और अपराधी पहुंचे थे. शादी समारोह के कुछ फोटो-वीडियो भी पुलिस के ग्रुप में वायरल हुए थे, जिससे पुलिस की साख खराब हो रही थी.

पढ़ें: धौलपुर में बर्खास्त आरएसी जवान पर नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप, कॉलोनी में हंगामा

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कांस्टेबल की शादी जिले से करीब 500 किलोमीटर दूर थी. इसमें जिले का बड़ा मादक पदार्थ तस्कर पप्पू तंवर सहित रमेश तंवर, चैन सिंह, कन्हैया तंवर, मांगीलाल भील, राकेश तंवर, रामगोपाल, दुर्गालाल, रामबाबू रुहेला सहित आधा दर्जन से अधिक तस्कर और अपराधी पहुंचे थे. उन्होंने शादी में जमकर नोट बरसाए और दूल्हा बने कांस्टेबल अशोक बिश्नोई के साथ मौज-मस्ती की. मामले को गंभीरता से लेते हुए कांस्टेबल अशोक को राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया है. एसपी ने कहा कि जो भी पुलिस की छवि और साख को धूमिल करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

SMUGGLERS IN CONSTABLE WEDDING
ACTION OF JHALAWAR POLICE
IPS AMIT BUDHANIA
पुलिसकर्मी की शादी में पहुंचे तस्कर
CONSTABLE DISMISSED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.