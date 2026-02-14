पुलिसकर्मी 500 किलोमीटर दूर तस्करों व अपराधियों के बीच रचा रहा था शादी, एसपी ने किया बर्खास्त
एसपी ने कहा कि जो भी पुलिस की छवि और साख को धूमिल करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
Published : February 14, 2026 at 7:32 PM IST
झालावाड़: जिले के भालता थाना में तैनात एक पुलिसकर्मी को अपने विवाह समारोह में तस्करों व अपराधियों को बुलाना भारी पड़ गया. जिले से करीब 500 किलोमीटर दूर शादी रचा रहे इस दूल्हे की शादी में पहुंचे कुख्यात अपराधियों की वजह से अब पुलिसकर्मी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है. पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने उसे राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया.
पुलिस अधीक्षक बुडानिया ने बताया कि कांस्टेबल अशोक विश्नोई की 2 फरवरी को नागौर में शादी थी. उसके विवाह में गत 1 तथा 2 फरवरी को झालावाड़ और सीमावर्ती मध्य प्रदेश के सक्रिय मादक पदार्थ तस्कर और अपराधी पहुंचे थे. शादी समारोह के कुछ फोटो-वीडियो भी पुलिस के ग्रुप में वायरल हुए थे, जिससे पुलिस की साख खराब हो रही थी.
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कांस्टेबल की शादी जिले से करीब 500 किलोमीटर दूर थी. इसमें जिले का बड़ा मादक पदार्थ तस्कर पप्पू तंवर सहित रमेश तंवर, चैन सिंह, कन्हैया तंवर, मांगीलाल भील, राकेश तंवर, रामगोपाल, दुर्गालाल, रामबाबू रुहेला सहित आधा दर्जन से अधिक तस्कर और अपराधी पहुंचे थे. उन्होंने शादी में जमकर नोट बरसाए और दूल्हा बने कांस्टेबल अशोक बिश्नोई के साथ मौज-मस्ती की. मामले को गंभीरता से लेते हुए कांस्टेबल अशोक को राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया है. एसपी ने कहा कि जो भी पुलिस की छवि और साख को धूमिल करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.