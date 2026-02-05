घना से लुप्त हुए ऊदबिलाव की भरतपुर में होगी वापसी, बंध बारैठा में बनेगा ब्रीडिंग सेंटर
बंध बारैठा में प्रस्तावित बायोलॉजिकल पार्क में कन्जर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर खोलने की योजना गति पकड़ रही है, जो वेटलैंड इकोसिस्टम को मजबूत करेगी.
Published : February 5, 2026 at 6:32 AM IST
भरतपुर: जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से स्मूथ कोटेड ऑटर (ऊदबिलाव) की प्रजाति लगभग लुप्त हो चुकी है, लेकिन अब इसकी वापसी की उम्मीद जगी है. यह उम्मीद अब उद्यान की सीमाओं से बाहर, बंध बारैठा में प्रस्तावित बायोलॉजिकल पार्क में केंद्रित हो रही है.
यहां कन्जर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर खोलने की योजना पर गंभीर विचार-विमर्श चल रहा है. उद्यान के निदेशक चेतन कुमार बी.वी. ने बताया कि 1980 के दशक में केवलादेव में स्मूथ कोटेड ऑटर अच्छी संख्या में पाए जाते थे. इनकी संख्या लगभग 30 की थी, लेकिन साल 2000 में इसकी आखिरी साइटिंग दर्ज हुई. उसके बाद यह प्रजाति यहां से गायब हो गई. पहले प्रयास केवलादेव उद्यान के अंदर ही ब्रीडिंग सेंटर खोलने का था, लेकिन अब रणनीति बदल गई है. बांध बारैठा में बन रहे बायोलॉजिकल पार्क में यह केंद्र स्थापित करने की कोशिश की जा रही है. यह पार्क वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है.
सबसे बड़ी चुनौती बेस पेयर ढूंढना: निदेशक चेतन कुमार के अनुसार, किसी भी संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बेस पेयर होती है, यानी प्रजनन के लिए स्वस्थ और योग्य नर-मादा का जोड़ा. यह सबसे बड़ी चुनौती होगी. वर्तमान में डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार की जा रही है. इसमें देश के विभिन्न जू से उपलब्ध प्रजनन जोड़े लाने की कोशिश की जाएगी. भारत में स्मूथ कोटेड ऑटर के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम बहुत कम हुए हैं, इसलिए यह एक नया और चुनौतीपूर्ण अनुभव होगा. जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, नई चुनौतियां भी सामने आएंगी.
वेटलैंड इकोसिस्टम में ऑटर की भूमिका: ऑटर एक मांसाहारी स्तनधारी है, जो मुख्य रूप से मछलियों पर निर्भर रहता है. यह वेटलैंड में एक प्रभावी शिकारी की भूमिका निभाता है. इससे मछलियों की संख्या संतुलित रहती है और पूरा इकोसिस्टम स्थिर बना रहता है. निदेशक चेतन कुमार ने कहा कि जितनी ज्यादा जैव-विविधता होती है, इकोसिस्टम उतना ही संतुलित रहता है. ऑटर पहले यहां का हिस्सा था. अब इसकी वापसी से जैविक संतुलन और मजबूत होगा.
तीन साल से फाइलों में दबी योजना: निदेशक ने बताया कि पिछले तीन साल से केवलादेव में रिइंट्रोडक्शन प्रोग्राम चल रहा था. इसमें काले हिरण, ऑटर और फिशिंग कैट को फिर से बसाने की योजना थी. काले हिरण तो लाए जा चुके हैं, लेकिन ऑटर और फिशिंग कैट की योजना फाइलों में ही अटकी रही. राज्य सरकार से अनुमति मिल चुकी थी और केंद्र को पत्र भी भेजा गया था. अब यह योजना बंध बारैठा के बायोलॉजिकल पार्क के माध्यम से आगे बढ़ रही है.
लुप्त होने की मुख्य वजह: पर्यावरणविद भोलू अबरार खान बताते हैं कि 20 साल पहले घना में ऑटर की संख्या करीब 30 थी, तब घना में बाणगंगा और गंभीरी नदी से भरपूर पानी आता था. आसपास के तालाब-पोखर लबालब रहते थे, लेकिन लंबे समय तक जल संकट रहा. पांचना बांध से पानी मिलना बंद हो गया या बहुत कम मिलने लगा. इसी वजह से ऑटर यहां से लुप्त हो गए.
ऑटर क्या है?: ऊदबिलाव (स्मूथ कोटेड ऑटर) करीब ढाई से तीन फीट लंबा मांसाहारी जीव है. यह पानी और जमीन दोनों में बहुत सक्रिय रहता है. इसके पैरों में बतख जैसी झिल्लियां (वेब्ड फीट) होती हैं, जो तैरने में मदद करती हैं. नाखून तेज होते हैं. शरीर लंबा, टांगें छोटी और थूथन चौड़ी होती है. शरीर का ऊपरी भाग भूरा रंग का होता है. यह चालाक, खेलकूद करने वाला और सामाजिक जीव है.
