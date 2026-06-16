ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा सांसद का नाम लेकर अपलोड किया वीडियो, विधायक पर हो गया मानहानि का केस

सांसद के खिलाफ सोशल मीडिया पर वीडियो सर्कुलेट करना कांग्रेस विधायक को पड़ा महंगा, सांसद ने भेजा मानहानि का नोटिस.

DEFAMATION CASE CHHINDWARA
छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू और विधायक सुनील ऊईके (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 10:45 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छिन्दवाड़ा : दो पक्षों के विवाद में छिंदवाड़ा सांसद का नाम घसीटना कांग्रेस विधायक को महंगा पड़ गया. कांग्रेस विधायक ने बंटी विवेक साहू पर आरोप लगाते हुए कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए थे, जिसके बाद सांसद बन्टी विवेक साहू ने जुन्नारदेव विधायक सुनील ऊइके सहित कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के खिला मानहानि का नोटिस भेजा है.

मारपीट करने वाले आरोपियों का नाम सांसद से जोड़ा

कुछ दिनों पहले छिंदवाड़ा के चारगांव प्रहलाद में दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष से जमकर मारपीट की थी. पीड़ित पक्ष के साथ एक युवक ने वीडियो बनाते हुए कहा था कि जिन लोगों ने हमला किया है वह सांसद विवेक बंटी साहू का नाम लेकर मारपीट कर रहे थे. इसके बाद इस वीडियो को जुन्नारदेव से कांग्रेस विधायक सुनील ऊइके सहित कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिना जांच पड़ताल सर्कुलेट कर दिया.

CHHINDWARA MP CONGRESS MLA NOTICE
पिछले दिनों सांसद ने थाने में दर्ज कराई थी एफआईआर (Etv Bharat)

लगातार हो रहा मेरी छवि खराब करने का प्रयास : सांसद

इसी बात से नाराज सांसद बन्टी विवेक साहू ने कहा, '' जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके, कांग्रेस, गोंडवाना और अन्य दलों द्वारा मेरे विरुद्ध प्रदेशभर में झूठे, भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण प्रचार किया, जिससे मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया ह. ऐसे निराधार आरोपों के विरुद्ध मानहानि की कानूनी कार्रवाई मेरे अधिवक्ता द्वारा की गई है और सभी को नोटिस भेजे गए हैं.''

छिंदवाड़ा का विकास बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कुछ लोग : सांसद

सांसद ने आगे कहा, '' मेरे क्षेत्र की जनता मेरा परिवार है. जनता के आशीर्वाद और विश्वास से सांसद बनने के बाद से आज तक मैंने एक भी दिन आराम से घर पर बैठकर नहीं बिताया. हर पल, हर समय छिंदवाड़ा-पांडुर्णा संसदीय क्षेत्र की जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करना और क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य करना ही मेरा संकल्प रहा है. जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है, उनके विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा. मेरे लिए राजनीति पद नहीं, बल्कि जनसेवा का माध्यम है. क्षेत्र की गलियों से लेकर गांव-गांव तक जनता के सुख-दुख में सहभागी बनना ही मेरी प्राथमिकता रही है. कुछ लोगों को छिंदवाड़ा में हो रहे विकास कार्य, बदलती तस्वीर और जनता का बढ़ता विश्वास बर्दाश्त नहीं हो रहा है. इसलिए वे झूठ, भ्रम और नकारात्मक राजनीति का सहारा ले रहे हैं.''

यह भी पढ़ें-

सांसद ने आगे कहा, '' यदि कोई व्यक्ति या दल जानबूझकर झूठी और अपमानजनक बातें फैलाकर मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, तो उसके विरुद्ध लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से कठोर कार्रवाई की जाएगी.''

वीडियो बनाने वाले युवक पर कराया था मामला दर्ज

जिस युवक ने सोशल मीडिया में सांसद के नाम से वीडियो सर्कुलेट किया था, उसका नाम कृष्णा सलाम है. सांसद बंटी विवेक साहू ने खुद कोतवाली थाने पहुंचकर युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी. इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी जिले में भू माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया था और रैली निकालकर कोतवाली थाने में ज्ञापन सौंपा था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी युवक के समर्थन में उतर आई थी.

TAGGED:

CHHINDWARA MP CONGRESS MLA NOTICE
CHHINDWARA POLITICS
MOHAN YADAV GOVT
MADHYA PRADESH NEWS
DEFAMATION CASE CHHINDWARA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.