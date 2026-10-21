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बाड़मेर में वोटिंग से एक दिन पहले कांग्रेस प्रत्याशी ने की खुदकुशी...22 अक्टूबर का मतदान नहीं टलेगा

मोहनलाल ( ETV Bharat Barmer (File Photo) )

बाड़मेर: जिले में पंचायतीराज चुनाव के बीच कांग्रेस प्रत्याशी के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. जिले के मांगता पंचायत समिति के वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस उम्मीदवार मोहनलाल ने मतदान से ठीक एक दिन पहले बुधवार को खुदखुशी कर ली. घटना सदर थाना क्षेत्र के आलमजी का थान, उडासर गांव की है.

डिप्टी बुधाराम बिश्नोई ने बताया कि आलमजी का थान निवासी मोहनलाल (45) पुत्र पूनमाराम बुधवार तड़के अपने खेत पर गए थे. खेत पर खुदकुशी कर ली. आसपास के लोगों ने उनका शव पेड़ के पास देखा और परिवार एवं पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव गुड़ामालानी हॉस्पिटल की मोर्चरी भिजवाया . पुलिस आत्महत्या के कारण तलाश रही है. पुलिस उपाधीक्षक बुधाराम ने बताया कि पुलिस ने एफएसएल एवं एमओबी टीमें बुलाई और मौके से साक्ष्य जुटाए. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.