आस्था और परंपरा का संगम: छठ से पहले दिल्ली में पूर्वांचल की भक्ति से सजा माहौल

पूर्वांचल की महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में छठ मैया गीतों की धुन पर महिलाएं झूमती नजर आईं और यमुना नदी में अर्घ्य देने की तैयारी को लेकर उत्साहित दिखीं. बिहार के मूल निवासी दिल्ली में रह रही सुनीता देवी ने बताया, “तीन साल बाद फिर से यमुना मैया में गोता लगाकर सूर्य देव को अर्घ्य देंगे. पहले हमें घरों में टब में जल भरकर पूजा करनी पड़ती थी, लेकिन अब असली छठ का अनुभव होगा.“

नई दिल्ली: दिल्ली छठ महापर्व से पहले ही राजधानी दिल्ली में पूर्वांचल की आस्था और संस्कृति का रंग देखने को मिला. दिल्ली के आनंद विहार क्षेत्र में रविवार को छठ मैया के गीतों की गूंज ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया. इस मौके पर दिल्ली प्रदेश भाजपा के महामंत्री विष्णु मित्तल ने पहुंचकर लोगों को दीपावली और छठ की शुभकामनाएं दीं.

जीवन का सबसे पवित्र पर्व: लक्ष्मी देवी ने कहा कि छठ उनके जीवन का सबसे पवित्र पर्व है. उन्होंने बताया, चलते पानी में अर्घ्य देना छठ की सबसे बड़ी परंपरा है. यह पर्व भगवान श्रीराम और माता सीता द्वारा मुंगेर घाट पर छठी मैया की उपासना से प्रारंभ हुआ था, इसलिए यह हमारे लिए आस्था और परंपरा दोनों का प्रतीक है.

पूर्वांचल समाज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण: भाजपा महामंत्री विष्णु मित्तल ने इस अवसर पर कहा कि दिल्ली में पूर्वांचल समाज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है. उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार पूर्वांचल समाज की भावनाओं का सम्मान करती है. आने वाले वर्षों में यमुना किनारे स्थाई और स्वच्छ घाट बनाए जाएंगे ताकि श्रद्धालु बिना परेशानी के पूजा कर सकें.

निगम पार्षद मानिक पंत ने कहा कि हर साल छठ के दौरान पूर्वांचलियों में यह रहता था कब हम फिर से यमुना नदी में अपना महा पर्व बना पाएंगे इस साल वह पूरा हो रहा है, इस से लोगों में उत्साह है. छठ से पहले दिल्ली में पूर्वांचल समाज की यह झलक न केवल आस्था का प्रतीक बनी, बल्कि इसने राजधानी में पूर्वांचल संस्कृति की गहरी जड़ों को भी उजागर किया, जो हर त्यौहार को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाने की परंपरा निभाती है.



