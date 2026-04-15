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जयपुर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम सम्मेलन: CM भजनलाल बोले- महिलाओं को मिल रहा है सम्मान और नेतृत्व

जयपुर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सम्मेलन आयोजित किया गया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 15, 2026 at 3:51 PM IST

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जयपुर: केंद्र की मोदी सरकार नारी शक्ति वंदन बिल विशेष सत्र के माध्यम से संसद में पेश करने जा रही है. इस बिल के प्रचार-प्रसार को लेकर देशभर में भाजपा सरकार और संगठन दोनों ही जोर-शोर से लगे हुए हैं. अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिए इस बिल की भूमिका को आमजन के बीच पहुंचाने की कोशिश हो रही है. इसी कड़ी में बिरला ऑडिटोरियम में बुधवार को ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को लेकर एक भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया.

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया. सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित महिला आरक्षण से जुड़े इस महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाना और इसकी उपयोगिता को आमजन तक पहुंचाना था. इस दौरान सीएम भजनलाल ने महिलाओं की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि देश की राष्ट्रपति महिला हैं, वहीं देश और प्रदेश का बजट भी पीएम मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के हाथों में है.

सुनिए क्या बोले सीएम भजनलाल और डिप्टी सीएम दीया कुमारी (ETV Bharat Jaipur)

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सम्मान और सामर्थ्य का उत्सव: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह सम्मेलन केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि देश की ‘नारी शक्ति’ के सम्मान और सामर्थ्य का उत्सव है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों से लेकर आर्थिक नीतियों तक महिलाओं की भागीदारी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि केंद्र में वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी निर्मला सीतारमण के हाथों में है, वहीं राजस्थान में वित्त विभाग की कमान दीया कुमारी संभाल रही हैं. इससे यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं को केवल प्रतिनिधित्व ही नहीं, बल्कि नेतृत्व की मुख्यधारा में भी स्थान दिया जा रहा है.

नारी शक्ति वंदन' अधिनियम सम्मेलन
महिलाओं का अभिवादन करते सीएम भजनलाल (ETV Bharat Jaipur)

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश में महिलाओं के प्रति सोच में व्यापक बदलाव आया है. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ जैसी योजनाओं ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया है. उन्होंने यह भी कहा कि उज्ज्वला योजना और घर-घर शौचालय निर्माण जैसे कदमों ने महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी मातृ शक्ति को नई ऊर्जा दी. 70 साल में किसी ने महिला की पीड़ा की तरफ ध्यान नहीं दिया, जबकि पीएम मोदी ने आते ही घर-घर शौचालय बनाकर माताओं-बहनों को सम्मान दिया. चूल्हे पर खाना बनाते समय माताओं-बहनों के फेफड़े खराब हो रहे थे, उज्ज्वला कनेक्शन देकर उन्हें बड़ी राहत दी.

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समाज की सोच को भी बदलेगा: वहीं, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को एक ऐतिहासिक और संवैधानिक परिवर्तन बताते हुए कहा कि इसके लागू होने से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. उन्होंने विश्वास जताया कि इससे संसद और विधानसभाओं में हर तीसरी आवाज महिला की होगी, जिससे नीति निर्माण में महिलाओं का दृष्टिकोण प्रभावी रूप से शामिल हो सकेगा. दीया कुमारी ने कहा कि यह अधिनियम केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज की सोच को भी बदलेगा.

नारी शक्ति वंदन' अधिनियम सम्मेलन
सम्मेलन में उमड़ी महिलाओं की भीड़ (ETV Bharat Jaipur)

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कॉलेजों में पढ़ने वाली बेटियां विधायक, सांसद और मंत्री बनेंगी, जबकि घर संभालने वाली महिलाएं भी देश की नीतियों के निर्माण में भागीदारी निभाएंगी. इससे महिलाओं के प्रति सम्मान और अवसरों में समानता का नया युग शुरू होगा. उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वे अपने अधिकारों को पहचानें और सशक्त बनने की दिशा में आगे बढ़ें. अब समय आ गया है जब हर महिला को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और वह देश की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

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