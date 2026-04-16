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अजमेर: 15 रुपए के छुट्टे नहीं दिए तो कंडक्टर ने बस से उतार दी बुजुर्ग महिला, यात्रियों ने किया विरोध

रोडवेज बस में बुजुर्ग महिला ( Photo Courtesy: passenger rajesh )

अजमेर: रोडवेज बस में सफर कर रही एक बुजुर्ग महिला को कंडक्टर को 15 रुपए के छुट्टे न दे पाना भारी पड़ गया. वृद्ध महिला ने कंडक्टर को किराए की रकम के बदले 100 रुपए दे दिए थे, लेकिन कंडक्टर को 15 रुपए छुट्टे न देना नागवार लगा. उसने मानवता को शर्मसार करते हुए चिलचिलाती धूप में वृद्ध महिला को सुनसान रास्ते में बस से उतार दिया. जब यह वाकया हो रहा था तब कुछ यात्रियों ने कंडक्टर का विरोध किया और उसे 15 रुपए देने की पेशकश भी की, लेकिन कंडक्टर नहीं माना. मामला नसीराबाद और लोहरवाड़ा के बीच केकड़ी डिपो की बस का है. इस घटनाक्रम को एक जागरूक नागरिक ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया.