अजमेर: 15 रुपए के छुट्टे नहीं दिए तो कंडक्टर ने बस से उतार दी बुजुर्ग महिला, यात्रियों ने किया विरोध
यात्रियों के समझाने पर भी कंडक्टर नहीं माना और बस रुकवाकर वृद्धा को सुनसान सड़क पर उतार दिया.
Published : April 16, 2026 at 7:54 PM IST
अजमेर: रोडवेज बस में सफर कर रही एक बुजुर्ग महिला को कंडक्टर को 15 रुपए के छुट्टे न दे पाना भारी पड़ गया. वृद्ध महिला ने कंडक्टर को किराए की रकम के बदले 100 रुपए दे दिए थे, लेकिन कंडक्टर को 15 रुपए छुट्टे न देना नागवार लगा. उसने मानवता को शर्मसार करते हुए चिलचिलाती धूप में वृद्ध महिला को सुनसान रास्ते में बस से उतार दिया.
जब यह वाकया हो रहा था तब कुछ यात्रियों ने कंडक्टर का विरोध किया और उसे 15 रुपए देने की पेशकश भी की, लेकिन कंडक्टर नहीं माना. मामला नसीराबाद और लोहरवाड़ा के बीच केकड़ी डिपो की बस का है. इस घटनाक्रम को एक जागरूक नागरिक ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया.
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छुट्टे नहीं थे तो उतार दिया: बस में सफर कर रहे राजेश ने बताया कि वृद्ध महिला ने कंडक्टर को 100 रुपए दिए थे. कंडक्टर को जब 15 रुपए छुट्टे नहीं मिले तो उसने महिला को भला-बुरा कहा. यात्रियों के समझाने पर भी वह नहीं माना और बस रुकवाकर वृद्धा को सुनसान सड़क पर उतार दिया. वृद्धा बेबसी से सड़क पर खड़ी रह गई. सहयात्रियों ने कंडक्टर से बात करने की कोशिश की तो कैमरे के सामने उसने रंग बदल लिया. जिस महिला को वह भला-बुरा कह रहा था, उसे 'माताजी' कहकर बस से न उतारने का झूठ बोलता रहा, जबकि सहयात्रियों ने उसकी पोल खोल दी. इस मामले में उप प्रबंधक अंशु दास ने कहा कि मामले की जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित बस के कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.