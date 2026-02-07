ETV Bharat / state

वेब सीरीज 'घूसखोर पंडत' पर बवाल: जयपुर में निर्माता और अभिनेता के खिलाफ दर्ज कराया परिवाद

जयपुर: अभिनेता मनोज बाजपेयी की आने वाली वेब सीरीज 'घूसखोर पंडत' रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है. सीरीज के नाम को लेकर जयपुर में धरोहर बचाओ समिति और ब्राह्मण समाज ने कड़ा विरोध जताते हुए कोतवाली थाने में निर्माता नीरज पांडे और अभिनेता मनोज बाजपेयी के खिलाफ परिवाद दिया है. आरोप है कि वेब सीरीज में एक विशेष समाज को जानबूझकर भ्रष्ट और नकारात्मक रूप में चित्रित किया गया है, जिससे धार्मिक और सामाजिक भावनाएं आहत हुई हैं.

वेब सीरीज के नाम पर बवाल: धरोहर बचाओ समिति के संयोजक भरत शर्मा ने बताया कि 'पंडित' जैसे सम्मानजनक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े उपनाम को 'घूसखोर' जैसे शब्द के साथ जोड़ना न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि ये पूरे समाज को बदनाम करने वाला कृत्य है. उनका आरोप है कि ये रचनात्मक स्वतंत्रता की आड़ में सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है. ऐसे में निर्माता नीरज पांडे और अभिनेता मनोज बाजपेयी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया है. कोतवाली थाने में दर्ज परिवाद में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने, समाज विशेष का अपमान करने और जानबूझकर विवादास्पद नामकरण जैसे आरोप लगाए गए हैं. उन्होंने बताया कि पुलिस ने परिवाद लिया है और जांच के बाद एफआईआर भी दर्ज की जाएगी.