भरतपुर में प्रतियोगी छात्र ने की आत्महत्या, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला
एएसआई ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है.
Published : October 15, 2025 at 11:31 AM IST
भरतपुरः शहर के स्टेडियम नगर इलाके में उस समय सनसनी फैल गई, जब किराए के कमरे में रह रहे एक प्रतियोगी छात्र ने आत्महत्या कर ली. मृतक पिछले कुछ समय से भरतपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. परिजनों और पुलिस के अनुसार, मृतक छात्र का किसी से कोई विवाद नहीं था. घटना की सूचना पर सेवर थाने के एएसआई रामबाबू ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. शव को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.
एएसआई रामबाबू ने बताया कि मंगलवार शाम को छात्र के ताऊ का बेटा सौरभ गांव से भरतपुर पहुंचा था. उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो वह अंदर से बंद मिला. सौरभ ने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. उसने दोबारा जोर लगाया तो देखा कि दरवाजे के पीछे सिलेंडर रखा हुआ है. किसी तरह धक्का देकर दरवाजा खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए. सौरभ ने शव को नीचे उतारा और आरबीएम अस्पताल ले गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.
पुलिस कर रही जांचः सौरभ ने बताया कि मृतक छात्र का परिवार से कोई विवाद नहीं था, न ही किसी तरह की मानसिक परेशानी की बात उसने कभी साझा की थी. वह शांत स्वभाव का था और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता था. परिवार के अनुसार, वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. सेवर थाना पुलिस के एएसआई रामबाबू अस्पताल पहुंचे. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. शव को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां आज पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा. पुलिस का कहना है कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. मृतक के मोबाइल फोन और अन्य सामान की जांच की जाएगी ताकि आत्महत्या के पीछे की वजह सामने आ सके.