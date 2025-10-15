ETV Bharat / state

भरतपुर में प्रतियोगी छात्र ने की आत्महत्या, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला

भरतपुरः शहर के स्टेडियम नगर इलाके में उस समय सनसनी फैल गई, जब किराए के कमरे में रह रहे एक प्रतियोगी छात्र ने आत्महत्या कर ली. मृतक पिछले कुछ समय से भरतपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. परिजनों और पुलिस के अनुसार, मृतक छात्र का किसी से कोई विवाद नहीं था. घटना की सूचना पर सेवर थाने के एएसआई रामबाबू ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. शव को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

एएसआई रामबाबू ने बताया कि मंगलवार शाम को छात्र के ताऊ का बेटा सौरभ गांव से भरतपुर पहुंचा था. उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो वह अंदर से बंद मिला. सौरभ ने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. उसने दोबारा जोर लगाया तो देखा कि दरवाजे के पीछे सिलेंडर रखा हुआ है. किसी तरह धक्का देकर दरवाजा खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए. सौरभ ने शव को नीचे उतारा और आरबीएम अस्पताल ले गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.