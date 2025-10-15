ETV Bharat / state

भरतपुर में प्रतियोगी छात्र ने की आत्महत्या, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला

एएसआई ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है.

COMPETITIVE STUDENT KILKED HIMSELF, STUDENT KILKED HIMSELF IN BHARATPUR
सेवर थाना. (ETV Bharat bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 11:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुरः शहर के स्टेडियम नगर इलाके में उस समय सनसनी फैल गई, जब किराए के कमरे में रह रहे एक प्रतियोगी छात्र ने आत्महत्या कर ली. मृतक पिछले कुछ समय से भरतपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. परिजनों और पुलिस के अनुसार, मृतक छात्र का किसी से कोई विवाद नहीं था. घटना की सूचना पर सेवर थाने के एएसआई रामबाबू ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. शव को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

एएसआई रामबाबू ने बताया कि मंगलवार शाम को छात्र के ताऊ का बेटा सौरभ गांव से भरतपुर पहुंचा था. उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो वह अंदर से बंद मिला. सौरभ ने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. उसने दोबारा जोर लगाया तो देखा कि दरवाजे के पीछे सिलेंडर रखा हुआ है. किसी तरह धक्का देकर दरवाजा खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए. सौरभ ने शव को नीचे उतारा और आरबीएम अस्पताल ले गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

पढ़ेंः करणी विहार में परिवार ने की सामूहिक आत्महत्या, परिजनों ने परिचित पर लगाए प्रताड़ित करने के आरोप

पुलिस कर रही जांचः सौरभ ने बताया कि मृतक छात्र का परिवार से कोई विवाद नहीं था, न ही किसी तरह की मानसिक परेशानी की बात उसने कभी साझा की थी. वह शांत स्वभाव का था और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता था. परिवार के अनुसार, वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. सेवर थाना पुलिस के एएसआई रामबाबू अस्पताल पहुंचे. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. शव को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां आज पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा. पुलिस का कहना है कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. मृतक के मोबाइल फोन और अन्य सामान की जांच की जाएगी ताकि आत्महत्या के पीछे की वजह सामने आ सके.

TAGGED:

COMPETITIVE STUDENT KILKED HIMSELF
भरतपुर में आत्महत्या
POLICE ENGAGED IN INVESTIGATION
STUDENT KILKED HIMSELF IN BHARATPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026: 15 से 19 जनवरी तक सजेगा शब्दों और विचारों का महाकुम्भ

भारत में जल्द लॉन्च होने वाली हैं ये 5 बेहतरीन कारें, जानें लिस्ट में कौन हैं शामिल

जहर हैं ये 3 भारतीय कफ सिरप, WHO ने किया अलर्ट, जानें क्यों जानलेवा होता है डाइएथिलीन ग्लाइकॉल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.