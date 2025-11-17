ETV Bharat / state

चित्तौड़-भीलवाड़ा HIGHWAY पर भिड़े 3 भारी वाहन, घंटों केबिन में फंसे रहे 2 चालक, लगा 8 किमी लंबा जाम

चित्तौड़गढ़: जिले के चंदेरिया थाना क्षेत्र में भीलवाड़ा सिक्स लेन पर रविवार रात भीषण हादसा हो गया. एक के बाद एक तीन भारी वाहन टकरा गए. इसमें दो के चालक केबिन में ही फंस गए. हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया. करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद वाहनों में फंसे चालक को बाहर निकाल यातायात बहाल कराया गया. इसके लिए क्रेन की सहायता भी लेनी पड़ी. वहीं चित्तौड़गढ़ मुख्यालय से अतिरिक्त जाप्ता भेजा गया. बलकर वाहन के चालक को नींद आने से हादसा होने की बात सामने आई है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है. चित्तौड़गढ़ के पुलिस उपाधीक्षक(ग्रामीण) शिवप्रकाश टेलर ने बताया कि रविवार रात गंगरार से पहले भीलवाड़ा सिक्सलेन हादसा हुआ. रोलाहेड़ा पुलिया के पास चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा की और जा रहा बलकर डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ जा रहे ट्रेलर से जा टकराया. दोनों वाहन भिड़े कि पीछे से आ रहा कंटेनर भी ट्रेलर में जा घुसा. मौके पर अफरा तफरी मच गई. हादसे में बलकर व ट्रेलर के चालक केबिन में फंस गए. मौके पर जाम लग गया. पढ़ें:दर्दनाक हादसा : बालेसर के पास ट्रेलर-टेम्पो की भिड़ंत, रामदेवरा जा रहे 6 श्रद्धालुओं की मौत, 14 घायल