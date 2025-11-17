चित्तौड़-भीलवाड़ा HIGHWAY पर भिड़े 3 भारी वाहन, घंटों केबिन में फंसे रहे 2 चालक, लगा 8 किमी लंबा जाम
बलकर चालक को नींद आने से हादसा होने की बात सामने आई है. एक के बाद एक तीन वाहन टकराए. खतरे से बाहर दोनों चालक.
Published : November 17, 2025 at 8:48 AM IST
चित्तौड़गढ़: जिले के चंदेरिया थाना क्षेत्र में भीलवाड़ा सिक्स लेन पर रविवार रात भीषण हादसा हो गया. एक के बाद एक तीन भारी वाहन टकरा गए. इसमें दो के चालक केबिन में ही फंस गए. हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया. करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद वाहनों में फंसे चालक को बाहर निकाल यातायात बहाल कराया गया. इसके लिए क्रेन की सहायता भी लेनी पड़ी. वहीं चित्तौड़गढ़ मुख्यालय से अतिरिक्त जाप्ता भेजा गया. बलकर वाहन के चालक को नींद आने से हादसा होने की बात सामने आई है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है.
चित्तौड़गढ़ के पुलिस उपाधीक्षक(ग्रामीण) शिवप्रकाश टेलर ने बताया कि रविवार रात गंगरार से पहले भीलवाड़ा सिक्सलेन हादसा हुआ. रोलाहेड़ा पुलिया के पास चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा की और जा रहा बलकर डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ जा रहे ट्रेलर से जा टकराया. दोनों वाहन भिड़े कि पीछे से आ रहा कंटेनर भी ट्रेलर में जा घुसा. मौके पर अफरा तफरी मच गई. हादसे में बलकर व ट्रेलर के चालक केबिन में फंस गए. मौके पर जाम लग गया.
जानकारी मिलने पर गंगरार थानाधिकारी डीपी दाधीच, चंदेरिया थानाधिकारी मय जाप्ते पहुंचे. जयपुर-उदयपुर का मुख्य मार्ग होने के कारण रात में काफी व्यस्त रहता है. वाहनों की भारी आवाजाही रहती है. इसके चलते मिनटों में ही वाहनों की लंबी कतार लगना शुरू हो गई. काफी दूर तक जाम लग गया. सूचना मिलने के बाद पुलिस उपाधीक्षक पहुंचे. लोगों की सहायता से केबिन में फंसे वाहन चालकों को निकाला. क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को पुलिस ने जब्त किया. घायल दोनों चालकों को चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलियाजी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया. दोनों की हालत खतरे से बाहर है.
आठ किमी का जाम:भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ लेन पर करीब आठ किलोमीटर लंबा जाम लग गया.गंगरार कस्बे में वैसे ही हाईवे पर पुलिया का काम चलने से यातायात अवरुद्ध रहता है. उससे कुछ दूर हादसा होने से वाहनों की भारी कतार लग गई. जाम खुलवाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. चित्तौड़गढ़ निवासी दिलीप चौबे ने बताया कि रात को भीलवाड़ा से आते समय चार घंटे जाम में फंसा रहा. रात करीब 1.30 बजे जाम से बाहर निकल पाया.