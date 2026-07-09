ETV Bharat / state

शिकारी भी फंसा पिंजरे में: चूहे का शिकार करने के चक्कर में खुद पिंजरे में कैद हुआ कोबरा

करीब 5 फीट लंबा जहरीला कोबरा चूहे का शिकार करने के चलते खुद पिंजरे में बंद हो गया.

COBRA TRAPPED IN CAGE
पिंजरे में कैद हुआ कोबरा (Source - Govind Sharma)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 9, 2026 at 10:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: शहर में एक अजीबो–गरीब वाक्या सामने आया है. जिसमें घर में चूहे पकड़ने के लिए लगाए पिंजरे में एक चूहा कैद हो गया. इस चूहे का शिकार करने के लिए जहरीला सांप कोबरा भी पहुंचा. उसने पिंजरे में जाकर चूहे का शिकार कर लिया, लेकिन उसके बाद खुद ही पिंजरे में कैद हो गया. हालांकि बाद में स्नैक कैचर की मदद से कोबरा का रेस्क्यू कर जंगल में रिलीज किया गया.

दरअसल, पिंजरे में फंसे हुए कोबरा को देखकर मकान मालिक और उसके परिजनों के होश फाख्ता हो गए. आनन–फानन में उन्होंने पिंजरे को जैसे–तैसे उठाकर घर के बाहर रख दिया. इसकी सूचना उन्होंने स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को दी. इसके बाद कोबरा का रेस्क्यू किया गया और उसे जंगल में रिलीज किया गया. गोविंद शर्मा ने बताया कि यह घटनाक्रम शहर के नया गांव रोजड़ी में ओमप्रकाश कोली के घर पर हुआ. घर पर बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन कोई अनहोनी नहीं हुई. कोबरा पिंजरे में से बाहर नहीं निकल पाया. यह करीब 5 फीट लंबा जहरीला कोबरा था. उसे पकड़ लेने के बाद मकान मालिक ने राहत की सांस ली है.

कोबरा को ऐसे किया रेस्क्यू, देखें वीडियो (Source - Govind Sharma)

पढ़ें: मोटर के स्टार्टर के पीछे फन फैलाए बैठा था ब्लैक कोबरा, बाल-बाल बचा किसान - BLACK COBRA RESCUE

A cobra confined in a cage
पिंजरे में कैद कोबरा (Source - Govind Sharma)

स्कूल में भी पहुंचे वाटर स्नेक से मचा हड़कंप: शहर के भीमगंज मंडी इलाके में संचालित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक वाटर स्नेक ने भी हड़कंप मचा दिया. यह चेकर्ड कीलबैक स्नेक था. प्रिंसिपल रूम में बने हुए टॉयलेट के अंदर यह वाटर स्नेक था. इस स्नेक को देखने के बाद स्कूल में टीचर्स डर गई थी. इसकी जानकारी मिलने के बाद प्रिंसिपल कुसुम ने गोविंद शर्मा से संपर्क किया. गोविंद शर्मा ने बताया कि वे तत्काल स्कूल पहुंचे और बाथरूम से पानी वाले सांप का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित छोड़ दिया.

TAGGED:

COBRA HUNTING RAT INSIDE CAGE
SNAKE CATCHER RESCUE COBRA
COBRA TRAPS ITSELF IN THE CAGE
खुद पिंजरे में कैद हुआ कोबरा
COBRA TRAPPED IN CAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.