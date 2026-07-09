ETV Bharat / state

शिकारी भी फंसा पिंजरे में: चूहे का शिकार करने के चक्कर में खुद पिंजरे में कैद हुआ कोबरा

कोटा: शहर में एक अजीबो–गरीब वाक्या सामने आया है. जिसमें घर में चूहे पकड़ने के लिए लगाए पिंजरे में एक चूहा कैद हो गया. इस चूहे का शिकार करने के लिए जहरीला सांप कोबरा भी पहुंचा. उसने पिंजरे में जाकर चूहे का शिकार कर लिया, लेकिन उसके बाद खुद ही पिंजरे में कैद हो गया. हालांकि बाद में स्नैक कैचर की मदद से कोबरा का रेस्क्यू कर जंगल में रिलीज किया गया.

दरअसल, पिंजरे में फंसे हुए कोबरा को देखकर मकान मालिक और उसके परिजनों के होश फाख्ता हो गए. आनन–फानन में उन्होंने पिंजरे को जैसे–तैसे उठाकर घर के बाहर रख दिया. इसकी सूचना उन्होंने स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को दी. इसके बाद कोबरा का रेस्क्यू किया गया और उसे जंगल में रिलीज किया गया. गोविंद शर्मा ने बताया कि यह घटनाक्रम शहर के नया गांव रोजड़ी में ओमप्रकाश कोली के घर पर हुआ. घर पर बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन कोई अनहोनी नहीं हुई. कोबरा पिंजरे में से बाहर नहीं निकल पाया. यह करीब 5 फीट लंबा जहरीला कोबरा था. उसे पकड़ लेने के बाद मकान मालिक ने राहत की सांस ली है.