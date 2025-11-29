ETV Bharat / state

सरकारी अस्पताल के आईसीयू में घुसा कोबरा, मरीजों में हड़कंप, स्टोर रूम से किया रेस्क्यू

कोटा के नए सरकारी अस्पताल के आईसीयू में 5 से 6 फीट लंबा कोबरा सांप घुस गया. स्नेक कैचर की मदद से उसे पकड़ा गया.

Snake catcher rescuing a snake
सांप को रेस्क्यू करता स्नेक कैचर (Source - Govind Sharma)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 29, 2025 at 6:43 PM IST

2 Min Read
कोटा: मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में कोबरा पहुंचने से शनिवार को हड़कंप मच गया. यह जहरीला सांप अस्पताल के सर्जिकल आईसीयू में पहुंच गया था. इसे गंभीर स्थिति में भर्ती मरीज सहित कर्मचारी भी दहशत में आ गए. सांप के आने की सूचना अस्पताल प्रबंधन को दी गई. जिसके बाद स्नेक कैचर को मौके पर बुलाया गया. इसके बाद कोबरा का रेस्क्यू किया गया, तब लोगों ने राहत की सांस ली.

सर्जिकल आईसीयू के इंचार्ज मुकेश कुमार गोयल ने बताया कि दोपहर करीब डेढ़ बजे सांप को देखा गया. इसके बाद मरीज, अटेंडेंट और स्टाफ में हड़कंप मच गया. सांप करीब 5 से 6 फीट का था. उन्होंने स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को फोन किया. करीब 45 मिनट में गोविंद शर्मा अस्पताल पहुंचे. तब तक सांप आईसीयू के स्टोर रूम में घुस गया था. ऐसे में कोई भी व्यक्ति आईसीयू नहीं गया, लेकिन उस पर नजर बनाए हुए थे. सांप अस्पताल में किसी खिड़की के जरिए पहुंचा होगा. इस संबंध में प्रबंधन को भी अवगत कराया गया.

आईसीयू में घुसे सांप को ऐसे किया रेस्क्यू, देखें वीडियो (Source - Govind Sharma)

ग्लूकोज की बोतलों के पीछे बनाई जगह: गोविंद शर्मा ने बताया कि कोबरा आईसीयू के स्टोर में दवा और ग्लूकोज की बोतलों के पीछे छिप गया था. बड़ी मुश्किल से उसे काबू में किया गया. इस संबंध में फॉरेस्ट अधिकारी भवानी सिंह को भी सूचना दी गई. जिसके बाद जंगल में रिलीज किया गया.

रोज निकल रहे सांप व अजगर: कोटा शहर में रोज सांप व अजहर निकल रहे हैं. शहर के स्नेक कैचर लगातार करीब दिन में 5 से 6 सांपों को पकड़ रहे हैं. स्नेक कैचर गोविंद शर्मा का कहना है कि कोटा में लगातार सरिसृप नजर आ रहे हैं. उनका कहना है कि अभी तीन दिनों में आरएसी मैदान व आरके पुरम स्थित सरकारी स्कूल के बाहर उन्होंने अजगर का रेस्क्यू किया है. इसके अलावा वे कमोबोश रोजाना एक-दो कोबरा का रेस्क्यू कर रहे हैं.

संपादक की पसंद

