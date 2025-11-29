ETV Bharat / state

सरकारी अस्पताल के आईसीयू में घुसा कोबरा, मरीजों में हड़कंप, स्टोर रूम से किया रेस्क्यू

सांप को रेस्क्यू करता स्नेक कैचर ( Source - Govind Sharma )