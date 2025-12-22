ETV Bharat / state

जयपुर में कोचिंग छात्रा ने की आत्महत्या, बहन के साथ हॉस्टल में रह रही थी, जांच में जुटी पुलिस

जयपुर: राजधानी के गोपालपुरा इलाके में स्थित बसंत विहार कॉलोनी के एक पीजी हॉस्टल में रविवार को एक कोचिंग छात्रा ने खुदकुशी कर ली. मृतका की पहचान 20 वर्षीय निशा मीणा के रूप में हुई है, जो मूलतः करौली जिले के टोडाभीम की रहने वाली थी. निशा अपनी बहन के साथ रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी. घटना की सूचना मिलते ही बजाज नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया. फिलहाल, छात्रा के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिससे खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.

हॉस्टल संचालक की सूचना पर पहुंची पुलिस: बजाज नगर थानाधिकारी पूनम चौधरी ने बताया कि हॉस्टल संचालक की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. कमरे का दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया, जहां निशा का शव मिला. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि निशा की मौत खुदकुशी से हुई है. शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है.

