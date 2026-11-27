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कोटा में फिर कोचिंग छात्र ने की आत्महत्या, इस साल अब तक 9 मामले आए सामने

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कोटाः शहर में एक और कोचिंग स्टूडेंट के आत्महत्या का मामला सामने आया है. ओल्ड जवाहर नगर के एक हॉस्टल में छात्र अपने दोस्तों से मिलने आया था, यहां उसने आत्हत्या कर ली. गंभीर रूप से घायल छात्र को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस साल कोटा में कोचिंग छात्र के आत्महत्या का यह 9वां मामला है.