कोटा में फिर कोचिंग छात्र ने की आत्महत्या, इस साल अब तक 9 मामले आए सामने
छात्र के शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया गया. पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दी है.
Published : November 27, 2026 at 11:52 AM IST
कोटाः शहर में एक और कोचिंग स्टूडेंट के आत्महत्या का मामला सामने आया है. ओल्ड जवाहर नगर के एक हॉस्टल में छात्र अपने दोस्तों से मिलने आया था, यहां उसने आत्हत्या कर ली. गंभीर रूप से घायल छात्र को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस साल कोटा में कोचिंग छात्र के आत्महत्या का यह 9वां मामला है.
जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रामसागर बैरवा ने बताया कि घटनाक्रम के संबंध में उन्हें सुबह 7 बजे सूचना मिली थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस के जरिए इटावा निवासी 22 वर्षीय छात्र को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में शिफ्ट किया. उसके पैरों में गंभीर फ्रैक्चर थे. इसके अलावा शरीर पर भी अन्य जगह चोट लगी हुई थी. इमरजेंसी में चिकित्सकों ने उसका इलाज शुरू किया. करीब 2 घंटे बाद सुबह 9 बजे चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. छात्र के शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया गया. पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दी है.
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नीट की परीक्षा दे चुका हैः असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रामसागर बैरवा ने बताया कि मृतक छात्र के परिजन कोटा पहुंच गए हैं. शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई है. एएसआई रामसागर के अनुसार मृतक छात्र के चचेरे भाई ने बताया कि मृतक छात्र नीट की परीक्षा दे चुका है. फिलहाल अभी वह कोचिंग कर रहा है या नहीं ये साफ नहीं पाया है.
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दोस्त से मिलने गया थाः एएसआई रामसागर ने बताया कि घटनाक्रम क्यों हुआ? इस संबंध में फिलहाल कोई खुलासा नहीं हो पाया है. छात्र को जब अस्पताल ले जाया गया था तो वह बयान देने की स्थिति में नहीं था. जिस हॉस्टल में घटनाक्रम हुआ है, वहां पर यह छात्र रहता भी नहीं था. वह दूसरे छात्र से मिलने के लिए पहुंचा था. घटना के समय हॉस्टल संचालक और मालिक भी मौजूद नहीं थे। इधर, घटनाक्रम के बाद मोर्चरी पर पहुंचे परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. मृतक छात्र के पिता पुष्पचंद्र टीचर हैं.
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