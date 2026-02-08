जैसलमेर के जेठा चादन के पास चलती ट्रेन में लगी आग, रेलकर्मियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा
आग बुझाने के बाद रेलवे की तकनीकी टीम ने संबंधित डिब्बे की जांच की.
Published : February 8, 2026 at 2:53 PM IST
जैसलमेर: दिल्ली से जैसलमेर की ओर आ रही स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब चलती ट्रेन के एक डिब्बे के नीचे अचानक आग लगने की सूचना फैल गई. घटना जैसलमेर रेलवे सेक्शन के जेठा चादन रेलवे स्टेशन के आसपास करीब 9 बजे हुई. इसकी सूचना यात्रियों ने रेलवे स्टाफ को दी. इसके बाद ट्रेन को रोका गया और रेलकर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया.
यात्रियों का कहना है कि आग की सूचना फैलते ही महज 5 मिनट के भीतर बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन से नीचे उतर आए. ट्रेन में मौजूद पर्यटक अपने सामान के साथ सुरक्षित दूरी पर खड़े हो गए. हालांकि इसी दौरान रेलवे स्टाफ और ट्रेन में तैनात कर्मचारियों ने बिना समय गंवाए स्थिति को संभाल लिया और तुरंत सुरक्षा प्रक्रिया शुरू की. बताया जा रहा है कि ट्रेन अपने नियमित मार्ग पर चल रही थी, तभी एक कोच के नीचे से धुआं और चिंगारी दिखाई दी. यात्रियों ने तुरंत इसकी जानकारी रेलवे स्टाफ को दी. ट्रेन को सुरक्षित स्थान पर रोका गया और रेलवे कर्मचारियों ने फायर सेफ्टी उपकरणों की मदद से आग पर काबू पाकर बड़ा हादसा होने से टाल दिया.
आग बुझने के बाद रेलवे की तकनीकी टीम ने संबंधित डिब्बे की गहन जांच की. जांच के बाद सुरक्षा मानकों को संतोषजनक पाए जाने पर ट्रेन को आगे के सफर के लिए रवाना कर दिया गया. ट्रेन में सफर कर रहे रामगढ़ निवासी यात्री दिनेश खत्री ने बताया कि जैसे ही ट्रेन के नीचे से धुआं उठता दिखाई दिया, यात्रियों में डर फैल गया. लेकिन रेलवे स्टाफ की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के कारण बड़ा हादसा टल गया.
यात्रियों का कहना है कि रेलवे प्रशासन ने हालात को जिस तेजी से संभाला, वह सराहनीय है. हालांकि यात्रियों ने इस घटना को लेकर गंभीर चिंता भी जताई. यात्रियों का कहना है कि हाल ही में जैसलमेर में आगजनी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, ऐसे में अगर यह घटना पूरी तरह घट जाती या रात के समय होती, तो स्थिति और भी भयावह हो सकती थी. हालांकि इस मामले पर रेलवे की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.