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ऋषिकेश में हादसा, पटरी से उतरी दून एक्सप्रेस, योग नगरी स्टेशन के पास हुई घटना

ऋषिकेश में पटरी से उतरी दून एक्सप्रेस ( ETV BHARAT )

ऋषिकेश: योग नगरी रेलवे स्टेशन के पास बुधवार को रेलवे की एक बड़ी लापरवाही या तकनीकी खामी का मामला सामने आया है. हावड़ा से ऋषिकेश पहुंची दून एक्सप्रेस का एक कोच वॉशिंग के लिए ले जाते समय पटरी से उतर गया. गनीमत रही कि जिस समय यह हादसा हुआ, उस दौरान कोच पूरी तरह खाली था और उसमें कोई यात्री सवार नहीं था. यदि कोच में यात्री मौजूद होते तो बड़ा हादसा हो सकता था.

जानकारी के मुताबिक हावड़ा से चलकर दून एक्सप्रेस बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे ऋषिकेश स्थित योग नगरी रेलवे स्टेशन पहुंची थी. ट्रेन के स्टेशन पहुंचने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसे वॉशिंग के लिए ले जाया जा रहा था. इसी दौरान करीब 11 बजे ट्रेन का एक कोच अचानक पटरी से उतर गया. घटना के बाद रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया.