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डोईवाला: अठूरवाला में बनेगा पुरानी टिहरी की याद दिलाता घंटाघर, 98 लाख का प्रोजेक्ट मंजूर

अठूरवाला में बनेगा पुरानी टिहरी की याद दिलाता घंटाघर (ETV Bharat)

टिहरी की ऐतिहासिक धरोहर याद दिलाएगा डोईवाला का घंटाघर: डोईवाला में बसने के बाद भी बुजुर्गों के जेहन में वही पुराना टिहरी, वही गलियां और वही घंटाघर बसा रहा. अब उन्हीं यादों को ताजा करने और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए अठूरवाला में भव्य घंटाघर का निर्माण होने जा रहा है. लगभग 98 लाख रुपये की लागत से बनने वाले इस घंटाघर को लेकर टिहरी विस्थापितों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है.

डोईवाला: टिहरी की ऐतिहासिक विरासत और यादों को अब डोईवाला का अठूरवाला संजोएगा. देश और प्रदेश के विकास के लिए जब टिहरी बांध परियोजना बनी, तो टिहरी शहर के हजारों परिवारों को अपना घर-बार, खेत-खलिहान और यादें छोड़कर विस्थापित होना पड़ा था. इनमें से बड़ी संख्या में परिवारों को डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के अठूरवाला क्षेत्र में बसाया गया. विकास की इस बड़ी कीमत के साथ टिहरी का ऐतिहासिक घंटाघर भी टिहरी झील के पानी में समा गया, जिसकी कमी टिहरी वासी आज भी महसूस करते हैं.

विधायक ने बताया प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी: डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने जानकारी दी कि-

इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के लिए जमीन का चयन कर लिया गया है. शासन से इसकी वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है. टिहरी के डूबने के साथ ही उसका ऐतिहासिक घंटाघर भी जलमग्न हो गया था, जो टिहरी की पहचान था. टिहरी विस्थापितों की लंबे समय से मांग थी कि उनकी सांस्कृतिक धरोहर को कहीं न कहीं स्थापित किया जाए. उनकी भावनाओं को देखते हुए उनके अथक प्रयासों से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है.

-बृजभूषण गैरोला, विधायक, डोईवाला विधानसभा क्षेत्र-

घंटाघर के साथ म्यूजियम भी बनेगा: विधायक गैरोला ने बताया कि यह सिर्फ एक घंटाघर नहीं होगा, बल्कि इसके साथ-साथ एक भव्य म्यूजियम का निर्माण भी कराया जाएगा. इस म्यूजियम में टिहरी के इतिहास, संस्कृति, पुराने बर्तन, तस्वीरें और धरोहरों को संजोया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी टिहरी के गौरवशाली इतिहास को जान सके. जल्द ही इसका भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा.

ऐसी थी पुरानी टिहरी जो बांध के पानी में डूब गई (File Photo courtesy: Subodh Bahuguna)

ऐतिहासिक धरोहर संजोने का अभियान: वहीं स्थानीय सभासद संदीप नेगी ने बताया कि-

टिहरी की ऐतिहासिक धरोहर को संजोने का जो काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और क्षेत्रीय विधायक बृजभूषण गैरोला ने किया है, वह सराहनीय है. इससे न केवल पुराने टिहरी वासियों की भावनाएं जुड़ी हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी टिहरी की संस्कृति और विरासत को समझने का अवसर मिलेगा.

-संदीप नेगी, सभासद-

इस घोषणा के बाद से पूरे अठूरवाला और आसपास के क्षेत्रों में खुशी और उत्साह का माहौल है. क्षेत्रवासियों ने सरकार और विधायक का आभार जताया है.