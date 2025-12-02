KUMBHALGARH FESTIVAL 2025 : राणा कुंभा के कुंभलगढ़ दुर्ग में बिखरा शास्त्रीय संगीत का जलवा

KUMBHALGARH FESTIVAL 2025 : राणा कुंभा के कुंभलगढ़ दुर्ग में बिखरा शास्त्रीय संगीत का जलवा
प्रसिद्ध कथक और मणिपुरी नृत्यांगना मैत्रेयी पहाड़ी ने अपने दल के साथ नृत्य प्रस्तुत किए.
Published : December 2, 2025 at 12:32 PM IST
राजसमंद : संगीत और कला के प्रेमी महाराणा कुंभा के कुंभलगढ़ दुर्ग परिसर में सोमवार रात लोक संस्कृति, स्थापत्य व संगीत का अनोखा संगम देखने को मिला. दूधिया रोशनी में नहाए कुंभलगढ़ दुर्ग परिसर में सजे आकर्षक मंच पर मैत्रेयी ने अपने कथक और मणिपुरी नृत्य की मनोहारी प्रस्तुतियों से वातावरण में शास्त्रीय संगीत की मधुर रागिनी बिखेर दी.
पहचान का मोहताज नहीं कुंभलगढ़ दुर्ग : विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि कुंभलगढ़ की गौरवगाथा के चलते आज कुंभलगढ़ किसी पहचान का मोहताज नहीं है. चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार के नाम से कुंभलगढ़ देश व दुनिया में प्रसिद्धि है. इसी वजह से देशी व विदेशी पर्यटक यहां आते हैं. कुंभलगढ़ फेस्टिवल के आयोजन से पर्यटकों में बढ़ोत्तरी हुई है, जो अच्छी बात है. इधर, जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा बोले कि आने वाले समय में कुंभलगढ़ दुर्ग की पहचान के जरिए अधिकाधिक विदेशी पर्यटकों को लाने के लिए ठोस प्लान के साथ कार्य करेंगे.
मैत्रेयी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बहुप्रतिभाशाली कलाकार हैं, जो कथक और मणिपुरी-दोनों विधाओं में समान रूप से पारंगत हैं. उन्होंने कोलकाता में कथक की प्रारंभिक शिक्षा ली और बाद में दिल्ली के कथक केंद्र में पंडित बिरजू महाराज के संरक्षण में अपनी को निखारा. रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय से स्नातक मैत्रेयी ने मणिपुरी नृत्य में भी विशेष दक्षता प्राप्त की है और भारत से लेकर विदेशों तक विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है.
प्रस्तुति में मैत्रेयी अपने 28 सदस्यीय दल के साथ मंच पर उतरी. कार्यक्रम में विशेष रूप से भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी और छऊ जैसे विविध भारतीय नृत्य शैलियों का एक मनोहारी संगम पेश किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत कबीर के दोहों पर आधारित भक्ति गीत 'कबीरा" से हुई, जिसे मैत्रेयी ने अपने गुरु और आध्यात्मिक ऊर्जा को समर्पित किया. यह प्रस्तुति कथक और छऊ के अनूठे फ्यूजन के रूप में बेहद प्रभावशाली रही. दूसरी प्रस्तुति एकम थी, जिसका मूल भाव विविधता में एकता था. इसमें भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी और छऊ सभी भारतीय शास्त्रीय नृत्य मानो सभी कलाएं एक ही प्रवाह में विधाओं का ऐसा सधा हुआ मेल था, समाहित हो. कार्यक्रम के अंतिम चरण में प्रस्तुत "एक्स्टसी, होली और सूफियाना" ने मंच को रंग, लय दिया. पूरे आयोजन का संचालन और भक्ति की दिव्य ऊर्जा से भर रिचा पानेरी ने सहज और कुशल रूप से किया.
लोकनृत्यों की धूम, कला-संस्कृति का रंग : सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, चकरी, सहरिया, गैर, गवरी, चंग थाप और बहरूपिया जैसी विविध लोक प्रस्तुतियों ने फेस्टिवल में सांस्कृतिक रौनक भर दी. साथ ही साफ बांधो, रंगोली और मेहंदी मांडना प्रतियोगिताएं भी आकर्षण का केंद्र रहीं, जिनके विजेताओं को पर्यटन विभाग द्वारा सम्मानित किया गया.