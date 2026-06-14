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14 दिन बाद धुर्वा से गायब एक बच्चा पुरी में मिला, दो की तलाश में जुटी पुलिस

रांचीः राजधानी रांची धुर्वा इलाके से लापता करण और अर्जुन के अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. रांची पुलिस की टीम ने 14 दिन बाद दोनों में से एक बच्चे को ओडिशा के पुरी से सकुशल बरामद कर लिया है. बाकी दो नाबालिगों की तलाश अब भी जारी है.

लापता अर्जुन बरामद

रांची पुलिस ने धुर्वा से गायब दो जुड़वा में से एक को पूरी से बरामद कर लिया है. वहीं करण और उसके दोस्त शिवा की तलाश में पुलिस जुटी हुई है. दोनों की तलाश में पुलिस की टीम पूरी और उसके आसपास इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरा से फुटेज खंटाल रही है.

रांची पुलिस ने धुर्वा से गायब अर्जुन को ओडिशा के पुरी से बरामद कर लिया है, बाकी बच्चों की खोज जारी है. उन्हें भी जल्द बरामद कर लिया जाएगा. -पारस राणा, सिटी एसपी, रांची.

हालांकि पुलिस की जांच में बच्चों के अपहरण होने की पुष्टि नहीं हुई है. तीनों बच्च समुद्र देखने के लिए घर से फरार हुए थे. पुरी से बरामद अर्जुन ने पुलिस बताया कि वह अपने भाई करण और दोस्त शिवा के साथ बिना किसी को बताए सिर्फ समुद्र देखने के लिए घर से निकला थे.

पुरी पहुंचने के बाद तीनों ने जमकर समुद्र के किनारे और जगन्नाथपुर मंदिर के आसपास सैर सपाटा किया. तीनों के पास जब पैसे खत्म हो गए तो वे भीख मांग कर खाना खाने लगे. पुरी रेलवे स्टेशन पर जब पुलिस को इन बच्चों पर शक हुआ और उन्होंने रोका तो बच्चों ने शातिर दिमाग चलाया. उन्होंने पुलिस के सामने अपनी असली पहचान छुपा ली और खुद को अनाथ बताते हुए पुरी का ही स्थानीय निवासी बता दिया ताकि उन्हें वापस घर न भेजा जाए. इसके बाद वहां से भाग निकले.