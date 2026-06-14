14 दिन बाद धुर्वा से गायब एक बच्चा पुरी में मिला, दो की तलाश में जुटी पुलिस
रांची के धुर्वा इलाके से गायब एक बच्चा ओडिशा के पुरी में मिला है.
Published : June 14, 2026 at 10:43 PM IST
रांचीः राजधानी रांची धुर्वा इलाके से लापता करण और अर्जुन के अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. रांची पुलिस की टीम ने 14 दिन बाद दोनों में से एक बच्चे को ओडिशा के पुरी से सकुशल बरामद कर लिया है. बाकी दो नाबालिगों की तलाश अब भी जारी है.
लापता अर्जुन बरामद
रांची पुलिस ने धुर्वा से गायब दो जुड़वा में से एक को पूरी से बरामद कर लिया है. वहीं करण और उसके दोस्त शिवा की तलाश में पुलिस जुटी हुई है. दोनों की तलाश में पुलिस की टीम पूरी और उसके आसपास इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरा से फुटेज खंटाल रही है.
रांची पुलिस ने धुर्वा से गायब अर्जुन को ओडिशा के पुरी से बरामद कर लिया है, बाकी बच्चों की खोज जारी है. उन्हें भी जल्द बरामद कर लिया जाएगा. -पारस राणा, सिटी एसपी, रांची.
हालांकि पुलिस की जांच में बच्चों के अपहरण होने की पुष्टि नहीं हुई है. तीनों बच्च समुद्र देखने के लिए घर से फरार हुए थे. पुरी से बरामद अर्जुन ने पुलिस बताया कि वह अपने भाई करण और दोस्त शिवा के साथ बिना किसी को बताए सिर्फ समुद्र देखने के लिए घर से निकला थे.
पुरी पहुंचने के बाद तीनों ने जमकर समुद्र के किनारे और जगन्नाथपुर मंदिर के आसपास सैर सपाटा किया. तीनों के पास जब पैसे खत्म हो गए तो वे भीख मांग कर खाना खाने लगे. पुरी रेलवे स्टेशन पर जब पुलिस को इन बच्चों पर शक हुआ और उन्होंने रोका तो बच्चों ने शातिर दिमाग चलाया. उन्होंने पुलिस के सामने अपनी असली पहचान छुपा ली और खुद को अनाथ बताते हुए पुरी का ही स्थानीय निवासी बता दिया ताकि उन्हें वापस घर न भेजा जाए. इसके बाद वहां से भाग निकले.
सीसीटीवी खंगालते हुए पुरी पहुंची पुलिस
वहीं दूसरी तरफ रांची पुलिस बच्चों के लापता होने के बाद रांची पुलिस लगातार एक्टिव थी. पुलिस की विशेष टीम ने शहर के विभिन्न रूटों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. फुटेज से मिले सुरागों का पीछा करते हुए पुलिस कड़ियां जोड़ती गई, जिससे पता चला कि बच्चे ओडिशा की ट्रेन पकड़ चुके हैं. इसी लोकेशन के आधार पर रांची पुलिस की टीम पुरी पहुंची और स्थानीय इनपुट की मदद से अर्जुन को सुरक्षित ढूंढ निकाला.
दोनों बच्चों का घर नहीं लग रहा था मन
पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चों को अपने घर में मन नहीं लग रहा था. इस वजह से दोनों सगे भाई व एक नाबालिग लड़के को साथ लेकर फरार हुए थे. इधर पुलिस की टीम करण और उसके दोस्त शिवा की तलाश में जुटी हुई है. पुलिस का दावा है कि दोनों बच्चे जल्द सकुशल बरामद किया जाएगा.
इसे भी पढ़ें- धुर्वा में तीन बच्चों की गुमशुदगी पर आक्रामक हुई भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस के खिलाफ मशाल जुलूस निकालने की दी धमकी
इसे भी पढ़ें- 36 दिन बाद भी नहीं मिली आदिति, आक्रोशित परिजनों ने कोकर चौक किया जाम
इसे भी पढ़ें- बोकारो से लापता बच्चा ओडिशा के पुरी से बरामद, 6 जून से था गायब