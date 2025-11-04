ETV Bharat / state

दुकान पर सामान लेने जा रहे बच्चे को स्कूल बस ने मारी टक्कर, मौत

बहरोड़: मांढण थाना क्षेत्र के गांव डाबड़वास में मंगलवार सुबह स्कूल बस ने एक मासूम बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. गांव का हिम्मत सिंह (12), पुत्र जगदीश सिंह सुबह घर से दुकान पर सामान लेने जा रहा था. तभी तेज रफ्तार बस ने बच्चे को टक्कर मार दी. हादसे के बाद ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और बस चालक को पकड़ लिया.

मांढण थाना अधिकारी रामकिशोर शर्मा ने ग्रामीणों के हवाले से बताया कि स्कूल की बस बच्चों को लेकर हरियाणा जा रही थी और बस की तेज रफ्तार के कारण हिम्मत सिंह को जोरदार टक्कर मारी. हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही मांढण पुलिस मौके पर पहुंची और स्कूल बस को जब्त कर लिया. साथ ही चालक को हिरासत में लिया है.