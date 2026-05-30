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कूनो से भरतपुर पहुंचा चीता, बंध बारैठा क्षेत्र में दिखने से वन विभाग अलर्ट

चीते की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है.

CHEETAH REACHED THE BANDH BARETHA, FOREST DEPARTMENT BHARATPUR
कूनो से भरतपुर पहुंचा चीता. (Courtesy: Forest Department, Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 30, 2026 at 7:45 PM IST

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भरतपुरः मध्यप्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान से निकलकर एक चीता भरतपुर जिले के बंध बारैठा क्षेत्र तक पहुंच गया है. चीता की मौजूदगी की सूचना मिलते ही वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है. वन अधिकारियों की टीम लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है, जबकि मध्यप्रदेश वन विभाग की विशेष मॉनिटरिंग टीम भी उसके मूवमेंट को ट्रैक कर रही है.

डीएफओ चेतन कुमार बी वी ने बताया कि कूनो से निकला यह चीता (KP -3) करौली जिले के जंगलों और वन क्षेत्रों से होते हुए भरतपुर के बंध बारैठा इलाके में पहुंचा है. चीते के गले में लगे सैटेलाइट कॉलर की मदद से उसकी लोकेशन लगातार ट्रैक की जा रही है. फिलहाल चीता स्वस्थ है और प्राकृतिक रूप से अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए यहां तक पहुंचा है.

पढ़ेंः राजस्थान में चीता बसाने का प्रयास: NTCA की टीम ने रावतभाटा का किया सर्वे, देखा कितना अनुकूल है एरिया

वन विभाग सतर्कः डीएफओ चेतन कुमार बी. वी. ने बताया कि भरतपुर वन विभाग भी पूरी तरह सतर्क है और मध्यप्रदेश की टीम को हर संभव सहयोग दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि चीते की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है तथा वनकर्मियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं.

सुरक्षा प्राथमिकताः डीएफओ ने बताया कि चीता को वापस कूनो ले जाना है या कुछ समय तक उसे इसी क्षेत्र में रहने देना है, इसका निर्णय मध्यप्रदेश वन विभाग की विशेषज्ञ टीम ही करेगी. फिलहाल चीता की गतिविधियों और उसकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है. वन विभाग के अधिकारी लगातार उसके मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके. डीएफओ ने बताया कि बंध बारैठा का वन क्षेत्र प्राकृतिक वन्यजीव आवास के रूप में जाना जाता है और यहां नीलगाय, सांभर, चीतल सहित कई वन्यजीव पाए जाते हैं. हाल ही में यहां कैरेकल की मौजूदगी भी पाई गई थी. अब चीता का यहां पहुंचना यहां के प्राकृतिक वन्यजीव आवास की समृद्धता का प्रमाण दे रहा है. पर्याप्त शिकार आधार और अनुकूल वन क्षेत्र होने के कारण चीता यहां तक पहुंचा हो सकता है.

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कूनो से भरतपुर पहुंचा चीता
CHEETAH HAS STRAYED FROM KUNO

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