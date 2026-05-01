चंबल से अवैध बजरी निकालने पर कसी जाएगी नकेल, केंद्रीय टीम ने किया खनन क्षेत्र का निरीक्षण
अवैध खनन पर अंकुश के लिए घाटों और परिवहन मार्गों की निगरानी बढ़ाने की योजना है.
Published : May 1, 2026 at 4:54 PM IST
धौलपुर: चंबल नदी से हो रही अवैध बजरी निकासी और परिवहन पर अब सख्ती की तैयारी है. सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के प्रशासनिक अमले में हलचल तेज हो गई. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय टीम धौलपुर पहुंची. चंबल के खनन इलाकों का दौरा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए.
पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि बेहतर कार्य योजना बनाकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से चंबल से प्रतिबंधित बजरी पर पूरी तरह से विराम लगाया जाएगा. अवैध बजरी परिवहन पर रोक के लिए स्थानीय प्रशासन ने ठोस कार्ययोजना बनानी शुरू की. जिला प्रशासन के साथ वन, खनन और पुलिस विभाग के अधिकारी पिछले एक सप्ताह से लगातार रणनीति बनाने में जुटे हैं. अवैध खनन पर अंकुश के लिए घाटों और परिवहन मार्गों की निगरानी बढ़ाने की योजना है. इसी क्रम में शुक्रवार को केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) के सदस्य चंद्रप्रकाश गोयल धौलपुर पहुंचे. टीम ने चंबल नदी के विभिन्न घाटों और बजरी निकासी के रास्तों का मौके पर निरीक्षण किया. फिर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की. इसे उच्च स्तर पर भेजा जाएगा.
पढ़ें: अवैध रेत खनन ने राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में पर्यावरण संकट पैदा कर दिया है: सुप्रीम कोर्ट
धौलपुर दौरे के दौरान गोयल ने कलेक्ट्रेट में राजस्थान और मध्यप्रदेश के अधिकारियों के साथ चंबल में बजरी खनन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक भी ली. इसके बाद टीम ने चंबल नदी किनारे बोटिंग के जरिए अवैध खनन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. मध्यप्रदेश और राजस्थान पुलिस द्वारा घाटों पर लगाए गए चेक पोस्टों का भी निरीक्षण किया गया.हाल ही में मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में बजरी माफिया के वाहन से कुचलकर एक वनकर्मी की मौत का मामला सामने आया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए अवैध बजरी खनन पर सख्त रोक लगाने के निर्देश दिए.कोर्ट ने संबंधित राज्यों से प्रभावी कार्ययोजना बनाकर मई में प्रस्तुत करने को कहा.
पढ़ें:'यह हैरान करने वाला... रेत माफिया चंबल पुल के पिलर खोद देते हैं', सुप्रीम कोर्ट ने MP सरकार को फटकार लगाई