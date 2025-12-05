ETV Bharat / state

संसद की तर्ज पर राजस्थान विधानसभा में बनेगा सेंट्रल हॉल, देवनानी ने दिए निर्देश

विधानसभा भवन में सेंट्रल हॉल के लिए उचित स्थान चिह्निच करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

CENTRAL HALL IN ASSEMBLY, SPEAKER VASUDEV DEVNANI
राजस्थान विधानसभा. (Courtesy Legislative Assembly Secretariat)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 5, 2025 at 7:43 PM IST

जयपुर : राजस्थान विधान सभा में संसद की तर्ज पर नवाचार किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में राजस्थान विधानसभा में सेंट्रल हॉल बनाने की तयारी हो गई है. ये ऑडिटोरियम विधानसभा के 5वें मंजिल पर बनेगा. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि राजस्थान विधान सभा में सेंट्रल हॉल बनाया जाएगा. सेंट्रल हॉल को महापुरुषों के थ्री-डी चित्रों से सुसज्जित किया जाएगा. उन्होंने विधानसभा भवन में सेंट्रल हॉल के लिए उचित स्थान चिह्नित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

देवनानी ने बताया कि यह सेंट्रल हॉल बहुपयोगी होगा. सेंट्रल हॉल में राजस्थान की कला, संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व की पेंटिंग्स भी लगाई जाएगी. हॉल का उपयोग विधान सभा सत्रकाल के दौरान विधायक, विभागीय अधिकारी और आगंतुकों की चर्चा के लिए होगा. देवनानी ने राजस्थान विधान सभा सचिवालय और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में सेंट्रल हॉल के लिए रूपरेखा और परिकल्पना पर चर्चा की.

5वें मंजिल पर बनेगाः विधान सभा अध्यक्ष देवनानी ने बैठक में विधानसभा भवन के 5वें मंजिल पर ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए. देवनानी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत ड्रॉईंग का अवलोकन किया और इस कार्य की अनुमानित लागत व निर्माण समयावधि पर चर्चा की. देवनानी ने इस कार्य को एक वर्ष में पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए.

यह होगा उपयोगः देवनानी ने कहा कि इस ऑडिटोरियम का उपयोग युवा संसद, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ द्वारा आयोजित कार्यशाला, सेमिनार, बैठक और संगोष्ठियों के साथ पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के लिए किया जाएगा. देवनानी ने बताया कि भविष्य में यदि विधान परिषद का निर्माण होता है तो यह ऑडिटोरियम उसके लिए उपयोग में लिया जा सकेगा. स्पीकर देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा का भवन भारत के सबसे आधुनिक विधानमंडल परिसरों में से एक है. भवन के बाहरी हिस्से में राजस्थान की प्रसिद्ध पारंपरिक विशेषताओं वाले जोधपुर और बंसी पहाड़पुर पत्थर में झरोखे, छतरियां, कमानी, बारादरी, मेहराब, तोड़ियां आदि लगी हुई हैं. आंतरिक प्रवेश कक्षों की दीवारों और छतों को भी जयपुर, शेखावाटी, मारवाड़ और मेवाड़ की पारंपरिक कलाओं से सजाया गया है. देवनानी ने कहा कि इस ऐतिहासिक धरोहर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं.

